Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor

Akıllı telefon dünyasında Samsung ve Huawei gibi isimlerin harici ekranlara masa üstü tarzında yansıtma yapabildiği çözümler ön plana çıksa da bu işin öncüsü çok daha gerilere gidiyor. Motorola Atrix 4G dizüstü aksesuarı tarihe karışmıştı ancak Motorola yeniden trende geri dönüyor.

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Motorola Ready For nedir?

İhtiyaç olduğu anda akıllı telefonun ekranını harici ekranlara yansıtarak daha büyük bir alanda işlemler gerçekleştirmek giderek öne çıkmaya başladı. Samsung ve Huawei pek çok modele bunu sağlarken Motorola da harekete geçti.

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Motorola Ready For adıyla duyurulan özellik Motorola Edge Plus modeline Android 11 güncellemesi ile sunuluyor. USB Tip-C veya HDMI ile harici ekranlara bağlanınca özellik pencere tabanlı bir ara yüzü yansıtmaya başlıyor. Telefona fare ve klavye de bağlanabiliyor.

Ready For özelliği şimdilik sadece Verizon operatörüne ve Motorola Edge Plus modeline özgü olacak. Motorola henüz diğer telefonlara bu özelliği getirip getirmeyeceğini açıklamadı ancak Amazon yakın zamanda bir dock piyasaya sürecek. Bu bakımdan özelliğin daha fazla modele yayılacağını tahmin edebiliriz.

https://www.engadget.com/motorola-ready-for-phone-pc-edge-plus-103506144.html

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