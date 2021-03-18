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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor

    Atrix 4G akıllı telefonu ile hafızalara kazınan Motorola şimdi yeniden masa üstü tecrübesi sunmaya başlayacak. Motorola Edge Plus modeli Ready For güncellemesiyle donatılıyor.
    18 Mart 2021, 22:00 (4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor

    Akıllı telefon dünyasında Samsung ve Huawei gibi isimlerin harici ekranlara masa üstü tarzında yansıtma yapabildiği çözümler ön plana çıksa da bu işin öncüsü çok daha gerilere gidiyor. Motorola Atrix 4G dizüstü aksesuarı tarihe karışmıştı ancak Motorola yeniden trende geri dönüyor.

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    Motorola Ready For nedir?

    İhtiyaç olduğu anda akıllı telefonun ekranını harici ekranlara yansıtarak daha büyük bir alanda işlemler gerçekleştirmek giderek öne çıkmaya başladı. Samsung ve Huawei pek çok modele bunu sağlarken Motorola da harekete geçti.

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    Motorola Ready For adıyla duyurulan özellik Motorola Edge Plus modeline Android 11 güncellemesi ile sunuluyor. USB Tip-C veya HDMI ile harici ekranlara bağlanınca özellik pencere tabanlı bir ara yüzü yansıtmaya başlıyor. Telefona fare ve klavye de bağlanabiliyor.

    Ready For özelliği şimdilik sadece Verizon operatörüne ve Motorola Edge Plus modeline özgü olacak. Motorola henüz diğer telefonlara bu özelliği getirip getirmeyeceğini açıklamadı ancak Amazon yakın zamanda bir dock piyasaya sürecek. Bu bakımdan özelliğin daha fazla modele yayılacağını tahmin edebiliriz.



    https://www.engadget.com/motorola-ready-for-phone-pc-edge-plus-103506144.html
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon iyi de kenar olayı kullanımı zorlaştırıyor. Düz ekran yapsaydı şu cihazı satmazdım.
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