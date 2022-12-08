Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola, etkinlik tarihini duyurdu: Bizi neler bekliyor?

    Motorola, akıllı telefon pazarında bir süredir geri planda kalmış olsa da, çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bugün, 15 Aralık tarihli yeni etkinliğini duyurdu. İşte etkinlikte tanıtılacak cihazlar
    Oy Ver
    Motorola, etkinlik tarihini duyurdu: Bizi neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun alt markalarından Motorola, bu yıl bitmeden birkaç farklı akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturacak. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan şirket, 15 Aralık tarihli yeni etkinliğini duyurdu. Yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte bildiklerimiz 

    Motorola'dan iki yeni telefon geliyor

    Paylaşılan görselde birbirleri ile aynı gözüken iki akıllı telefon yer alıyor. Ancak dikkatli bakıldığında bu ekranların selfie kameraları konusunda birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Bu değişiklik, tanıtılacak yeni cihazlardan birinin ekran altı kamera sensörü ile geleceğini gösteriyor olabilir. Ayrıca Motorola, yeni duyurulacak telefonların adını henüz açıklamadı. Ancak Edge X30'un geçen yıl aynı zamanlarda piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, bu cihazlardan biri muhtemel olarak Moto X40 olacak.

    Ayrıca geçen hafta sızdırılan görseller, şirketin tepe model bir Moto X40 Pro sürümü üzerinde de çalıştığını gösteriyordu. Ancak bu modelin Moto X40 ile beraber 15 Aralık'ta tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Öte yandan görselde karşımıza çıkan ekran altı kameralı model, Moto X40 Pro'ya işaret ediyor olabilir.

    Moto X40 neler sunacak?

    Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni amiral gemisi Motorola Moto X40, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Bununla birlikte 6.67" FullHD+ kavisli ekran ile donatılacak yeni telefon, ekran altı parmak izi tarayıcısı, 5.000mAh batarya ve 8GB/12GB/18GB RAM, 128GB/256GB/512GB depolama kapasiteleri ile kullanıcılara sunulacak. Önümüzdeki günlerde, etkinlikte tanıtılacak cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız