Motorola, etkinlik tarihini duyurdu: Bizi neler bekliyor?

Tam Boyutta Gör Lenovo'nun alt markalarından Motorola, bu yıl bitmeden birkaç farklı akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturacak. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan şirket, 15 Aralık tarihli yeni etkinliğini duyurdu. Yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte bildiklerimiz

Motorola'dan iki yeni telefon geliyor

Paylaşılan görselde birbirleri ile aynı gözüken iki akıllı telefon yer alıyor. Ancak dikkatli bakıldığında bu ekranların selfie kameraları konusunda birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Bu değişiklik, tanıtılacak yeni cihazlardan birinin ekran altı kamera sensörü ile geleceğini gösteriyor olabilir. Ayrıca Motorola, yeni duyurulacak telefonların adını henüz açıklamadı. Ancak Edge X30'un geçen yıl aynı zamanlarda piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, bu cihazlardan biri muhtemel olarak Moto X40 olacak.

Ayrıca geçen hafta sızdırılan görseller, şirketin tepe model bir Moto X40 Pro sürümü üzerinde de çalıştığını gösteriyordu. Ancak bu modelin Moto X40 ile beraber 15 Aralık'ta tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Öte yandan görselde karşımıza çıkan ekran altı kameralı model, Moto X40 Pro'ya işaret ediyor olabilir.

Moto X40 neler sunacak?

Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni amiral gemisi Motorola Moto X40, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Bununla birlikte 6.67" FullHD+ kavisli ekran ile donatılacak yeni telefon, ekran altı parmak izi tarayıcısı, 5.000mAh batarya ve 8GB/12GB/18GB RAM, 128GB/256GB/512GB depolama kapasiteleri ile kullanıcılara sunulacak. Önümüzdeki günlerde, etkinlikte tanıtılacak cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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