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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 5 SE'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Realme'nin yeni telefonu GT Neo 5 SE'nin önemli özellikleri sızdırıldı. İşte Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen1 SoC'den güç alması beklenen cihazın detayları:
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    Realme GT Neo 5 SE'nin kilit özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    9 Şubat'ta piyasaya sürülen Realme GT Neo 5'i seri haline getirmeye hazırlanan şirket, sızdırılan bir rapora göre yakın bir zamanda Realme GT Neo 5 SE'yi piyasaya sürebilir. Tipster Digital Chat Station'ın Weibo'da yayınladığı bir gönderi ise daha uygun fiyatlı olması beklenen cihazın özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Realme GT Neo 5 SE'nin beklenen özellikleri:

    Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen1 SoC'den güç alacak beklenen Realme GT Neo 5 SE'nin ekran özelliklerine değinecek olursak 144 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç OLED ekranın, 2772x1240p çözünürlüğe, 1.100 nitlik tepe parlaklığa ve 2160 Hz'de PWM ekran karartmasına sahip olması bekleniyor.

    Realme GT Neo 5 SE'nin kilit özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan gönderiye göre ön tarafta 16MP ön kameraya sahip olacak cihaz,  f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel OmniVision birincil arka kamera, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş kamera ve 2 megapiksel kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya ile kutudan çıkacak Realme GT Neo 5 SE'nin yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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