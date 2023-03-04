Realme GT Neo 5 SE'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

İşte Realme GT Neo 5 SE'nin beklenen özellikleri:
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen1 SoC'den güç alacak beklenen Realme GT Neo 5 SE'nin ekran özelliklerine değinecek olursak 144 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç OLED ekranın, 2772x1240p çözünürlüğe, 1.100 nitlik tepe parlaklığa ve 2160 Hz'de PWM ekran karartmasına sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez