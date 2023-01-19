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    Motorola Moto G53 5G fiyatı ve özellikleri belli oldu

    Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G53 5G özellikleri belli oldu. Yaklaşan akıllı telefon, yeni nesil bağlantı teknolojileri ve Snapdragon 480 Plus ile geliyor. İşte detaylar
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    Motorola Moto G53 5G fiyatı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı başarılı modellere imza atan Motorola, yeni yelefonu Moto G53 5G modelini küresel pazara getiriyor. Şimdi yakın tarihli bir sızıntı, yaklaşan akıllı telefonun tüm özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Yeni bütçe telefonu neler sunacak? İşte detaylar

    Motorola Moto G53 5G neler sunuyor?

    Sızıntıya göre Moto G53 5G, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,55 inç boyutlarında IPS LCD panel ile geliyor. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 480 Plus yonga setinden destek alacak bütçe telefonu, 4GB RAM, 128GB depolama ve ek depolama için bir adet microSD kart yuvasından destek alacak.

    Motorola G53 5G, 53, 162.7 x 74.66 x 8.19 mm ölçülere ve yaklaşık 189 gram ağırlığa sahip olacak. Bu tasarıma ise ön tarafta 8MP selfie, arka tarafta 50MP birincil ve 2MP yardımcı sensörler eşlik ediyor. Bütçe telefonu kutusundan Android 13 tabanlı MyUX işletim sistemi, Dolby Atmos uyumlu iki stereo hoparlör ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile çıkacak. Ayrıca dikkat çeken diğer özellikler arasında 5G, NFC ve eSIM desteği yer alıyor.

    Gümüş, Mavi ve Açık Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Motorola G53 5G, Avrupa'da 209 Euro (225 dolar) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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