Bütçe telefonu Galaxy A24 Geekbench'te göründü: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon rekabetinde Samsung, ürün yelpazesini gelişletmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda şirket, önümüzdeki haftalarda orta ve giriş seviyesi yeni Galaxy A modellerini duyuracak. Bugün yeni bütçe telefonları arasından Galaxy A24, Geekbench platformunda görüntülendi. Yaklaşan telefon neler sunuyor? İşte detaylar

Galaxy A24 performansı belli oldu

Geekbench platformunda SM-A245F model numarasıyla görüntülenen Galaxy A24, 4GB bellek, Android 13 işletim sistemi ve 4G tabanlı MediaTek Helio G99 işlemciden güç alıyor. Sonuçlara gelecek olursak, bütçe telefonu tek çekirdek testlerinde 561, çoklu çekirdekte ise 1.943 puanlık bir performans sergiliyor.

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Söz konusu skorlar ufak bir kıyaslama ile 2021 yılında piyasaya sürülen Snapdragon 778G yonga setine yakın görünüyor. Bu nedenle fiyat avantajını korumadığı takdirde, Galaxy A24'ün kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratabileceğini söyleyebiliriz.

Bir önceki sızıntılara göre Galaxy A24, 50MP birincil ve 13MP selfie kameraları ile karşımıza çıkacak. Telefonun ayrıca 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pile sahip olacağı belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni bütçe telefonu, ilk olarak Hindistan, daha sonrasında ise küresel pazarda satışa sunulacak.

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