Motorola Moto G7 kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı

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Motorola Moto G7, şirket web sitesinde belirtildiği üzere Android 10 kararlı güncellemesini almaya başladı. Moto G7 için Android 10 güncellemesi beklentisi, Moto G7 Plus'ın yaklaşık beş ay önce (Ocak ayında) güncellenmesiyle birlikte artmıştı ve kullanıcılar tarafından beklenen haber de nihayet geldi.

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Tüm cihazlara ulaşması birkaç hafta sürecek

Motorola'nın web sitesinde Moto G7 için kararlı Android 10 güncellemesinin şimdilik Brezilya'daki cihazlara dağıtıldığı ve 7 Haziran tarihine kadar bu ülkedeki cihazların Android 10'a yükseltileceği belirtilmiş. Bunun da güncellemedeki istikrarı sağlamak için tercih edildiği açıklanırken, güncelleme paketinin diğer ülkelerdeki cihazlara gelmesinin ise birkaç haftayı bulması bekleniyor.

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XDA geliştirici forumundaki bilgilere göre, Moto G7 için yayınlanan bu kararlı Android 10 versiyonu, QPU30.52-16-2 sürüm numarasına sahip ve güvenlik yaması düzeyi bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte Moto G7'ye karanlık mod, akıllı yanıtlar ve hareketle gezinme gibi yeni Android 10 özellikleri geldiği belirtilmiş. Moto G7 geçtiğimiz Şubat ayında 6.24 inç FullHD+ ekran, 4GB RAM, Snapdragon 632 yonga seti ve çift arka kamera ile piyasaya sürüldü.

https://www.androidcentral.com/motorola-finally-starts-rolling-out-android-10-moto-g7-and-moto-g7-power

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