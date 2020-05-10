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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo'nun kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Vivo'nun, akıllı telefon modellerinde kullanmak üzere kendi yonga setini geliştirdi bildirildi. Şirket, üzerinde çalıştığı bu çiplerin marka tescilini bile yaptırdı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Vivo'nun kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı
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    Akıllı telefon üreticisi Vivo'nun da tıpkı Samsung, Huawei ve Apple gibi kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı. Çiplerin marka tescilini de yaptıran Vivo bu işe ciddi bakıyor.

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    Vivo, Huawei'nin durumuna düşmek istemiyor

    Gelen bilgiler, Vivo'nun “Vivo Chip” ve “Vivo SoC” ticari markaları için Eylül 2019'da marka tescili yaptığını gösteriyor. Şirketin yonga seti iş planlarına ilişkin özel bir detay yok ve dolayısıyla ilk ürünün ne zaman açıklanacağını söylemek zor. Ancak, Vivo'nun kendi çipini geliştiriyor olması şaşırtıcı bir durum değil. Zira Huawei'nin ABD yasakları konusunda yaşadığı sıkıntılar, diğer Çinli şirketlere de ders olmuş durumda ve yeni teknolojiler geliştirerek dışa bağımlılığı en az seviyeye indirmeye çalışıyorlar.

    Vivo'nun kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı
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    Vivo'nun akıllı telefonları şu anda Qualcomm, MediaTek ve hatta Samsung'un işlemcileri tarafından destekleniyor. Bu durum, şirketin kendi yonga setini piyasaya süreceği tarihe kadar böyle devam edecek. Öte yandan Vivo'nun geliştirdiği bu çiplerin, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığı ve diğer akıllı cihazlarda piyasaya sürülme olasılığının da mevcut olduğu ifade edilmiş. Önümüzdeki dönemde bu konunun netliğe kavuşması bekleniyor.



    https://www.notebookcheck.net/Vivo-reportedly-working-on-an-in-house-chipset.464450.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yeum Mun 5 gün
    Vivo ilklerin firmasıdır. Keşke ülkemizede böyle donanımlı bir marka gelse.Sürekli Xiaomi,One plus görmekten baygınlık geldi.
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