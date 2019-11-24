Xiaomi, dörtlü kamera kurulumlu ve ikincil ekranlı yeni telefon tasarımını patentledi

Xiaomi, çift ekranlı yeni bir akıllı telefonun patentini aldı. İkinci ekran akıllı telefonun arkasındadır ve patent tasarımına göre tasarım dörtlü kamera kurulumunun yanındadır. Yeni tasarım akıllı telefonun arkasında dört kamerası olmasına rağmen ultra ince çerçeveli ön ekranda hiçbir kamera görünmüyor. Bu, birçok kişinin arkadaki ikinci ekranın özçekim fotoğraflar için kullanılabileceğini iddia etmesine yol açtı ancak ne kadar etkili olursa olsun insanlar için kesinlikle alışılmadık bir durum olacaktır.

Arkada kamera kulumunun yanında konumlandırılmış ikincil ekran büyük olasılıkla telefonun ekranı aşağı bakarken arayan kimliğini ve bildirim uyarılarını gösterecektir. Tasarımda görüldüğü üzere dörtlü kamera kurulumu ve ikincil ekranın orta alt kısmına ise flash konumlandırılmış.

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Xiaomi ayrıca katlanabilir bir akıllı telefon için patent başvurusunda bulundu. Bu katlanabilir akıllı telefonun 5 adet kameraya sahip olması bekleniyor. Patente göre, Xiaomi katlanabilir telefonunun dışa doğru katlanan bir ekranı var. Kamera ayarları, kullanıcının cihazı nasıl tuttuğuna bağlı olarak arka kamera veya öne bakan kamera olabilir. Xiaomi’nin 2020’nin ilk çeyreğinde katlanabilir bir telefon çıkarması bekleniyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-patents-a-phone-design-with-second-display-quad-rear-cameras-report-2137427