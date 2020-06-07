Motorola'nın yeni telefonu Moto E LE'nin görüntüsü ortaya çıktı

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Lenovo bünyesinde faaliyet gösteren Motorola'nın yeni akıllı telefonuna ait görüntüler ortaya çıktı. Moto E LE olarak adlanırılan cihaz bütçe dostu modeller arasına katılacak.

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Uygun fiyatla piyasaya sürülecek telefon çentikli ekran ve çift arka kameraya sahip. Yani tasarım anlamında aynı segmentteki rakiplerinden pek farkı yok. Moto E LE'nin Moto E6 Plus'ın yerini alması bekleniyor.

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Moto E LE Özellikleri

Cihazla ilgili bazı bilgiler kısa süre önce internete sızdırılmıştı. Snapdragon 632 yonga seti ile donatılacak akıllı telefon 1520 x 720 piksel çözünürlükte 6.3 inç ekran taşıyacak.

Moto E LE'nin ebatları 159.77 x 76.3 x 8.65 mm. Bununla birlikte 3.550 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceğini belirtelim. Cihazın tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.

https://www.gsmarena.com/motorola_moto_e_le_renders_appear-news-43607.php

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