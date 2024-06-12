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    Anlık Bildirim

    Samsung, telefonunuzu kontrol eden spor ayakkabıyı piyasaya sürdü

    Samsung sınırlı sayıda ürettiği spor ayakkabılarla oldukça dikkat çekiyor. Bu yeni spor ayakkabılar farklı tepki hareketleriyle telefonunuzu kontrol edebiliyor.
    Samsung, telefonunuzu kontrol eden spor ayakkabıyı piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Samsung spor ayakkabı sektörüne adım atıyor. Henüz özel Galaxy markalı spor ayakkabı serisi mevcut olmasa da şirket, tepki hareketlerinde Samsung telefonunuzu kontrol eden benzersiz ve sınırlı sayıda üretilen bir spor ayakkabıyı piyasaya sürdü.

    Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabıdan yalnızca 9 çift mevcut

    Samsung tarafından tasarlanan yeni spor ayakkabı, Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam ve spor ayakkabı tasarımcısı Roel van Hoff ile işbirliği içinde geliştirildi. Şirket bu yeniliği "geleceğin spor ayakkabısı" olarak adlandırıyor ve bunun haklı olduğunu gösterebilecek bir kaç neden sunuyor.

    Bu yeni spor ayakkabının olanak sağladığı şey Samsung telefonunuzda ayaklarınızın hareketleriyle belirli eylemleri yapabilmeniz. Farklı hareketler telefondaki farklı eylemlere karşılık geliyor. Ayakkabılarınızı giyerken kusursuz bir ay yürüyüşü gerçekleştirirseniz telefon annenizi arayacaktır. Tap dansı yaparak telefonunuzun müzik çalmasını sağlayabilirsiniz.

    Bu, tabandaki birbirine göre konumlarını izleyen hareket sensörleri sayesinde mümkün oluyor. Beş benzersiz hareketle beş kısayolu tetikleyebilirsiniz. Burada birçok olasılık tanınıyor ve hepsinin eğlenceli olması hedefleniyor.

    Bu ürünü Samsung'un çevrimiçi mağazasında veya en sevdiğiniz spor ayakkabı satıcısında bulmayı beklememelisiniz. Samsung yeni spor ayakkabısını özellikle Samsung Üyeleri hayran kitlesi için geliştirdi ve yalnızca dokuz çiftin satışa sunulacağı bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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