Samsung, telefonunuzu kontrol eden spor ayakkabıyı piyasaya sürdü

Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabıdan yalnızca 9 çift mevcut
Samsung tarafından tasarlanan yeni spor ayakkabı, Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam ve spor ayakkabı tasarımcısı Roel van Hoff ile işbirliği içinde geliştirildi. Şirket bu yeniliği "geleceğin spor ayakkabısı" olarak adlandırıyor ve bunun haklı olduğunu gösterebilecek bir kaç neden sunuyor.
Bu yeni spor ayakkabının olanak sağladığı şey Samsung telefonunuzda ayaklarınızın hareketleriyle belirli eylemleri yapabilmeniz. Farklı hareketler telefondaki farklı eylemlere karşılık geliyor. Ayakkabılarınızı giyerken kusursuz bir ay yürüyüşü gerçekleştirirseniz telefon annenizi arayacaktır. Tap dansı yaparak telefonunuzun müzik çalmasını sağlayabilirsiniz.
Bu, tabandaki birbirine göre konumlarını izleyen hareket sensörleri sayesinde mümkün oluyor. Beş benzersiz hareketle beş kısayolu tetikleyebilirsiniz. Burada birçok olasılık tanınıyor ve hepsinin eğlenceli olması hedefleniyor.
Bu ürünü Samsung'un çevrimiçi mağazasında veya en sevdiğiniz spor ayakkabı satıcısında bulmayı beklememelisiniz. Samsung yeni spor ayakkabısını özellikle Samsung Üyeleri hayran kitlesi için geliştirdi ve yalnızca dokuz çiftin satışa sunulacağı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.