Motorola Razr 3 görüntülendi: çift kamera ile geliyor

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Bir zamanların efsanesi Motorola, 2019 yılında Razr cihazı ile katlanabilir akıllı telefon pazarına öncülük yapan firmalardan olmuştu. Motorola’nın yeni jenerasyon Razr cihazından görüntüler geldi.

Galaxy Z Flip 3’ü andıran tasarım

Öncelik nesil Razr cihazları, oldukça farklı tasarımları ile ilgi çekmişti. 91Mobiles’tan Evan Blass, “Maven” kod adlı cihazın ilk görselini yayınladı. Görünüşe göre, fonksiyonel anlamda sıkıntı yaratabilen eski tasarım anlayışı bırakılıp daha düz ve standart bir tasarım anlayışına geçilmiş. Önceki Razr modellerindeki tümsek ise tamamen bırakılmış. Ayrıca görüntü net olmasa da cihazın ikincil ekranının Galaxy Z Flip 3’ten daha büyük olması bekleniyor. Önceki nesil Razr cihazlarının da kapak ekranının büyük olduğu düşünüldüğünde bu tahmin mantıklı görünüyor.

Ayrıca cihazın önceki Razr modellerinden farklı olarak iki farklı kamera ile geldiği görülüyor. Bu kameralardan birinin 50MP standart lens, diğerinin ise 13MP geniş açılı lens olması bekleniyor. Ön kamera ise 32MP olarak belirtilmiş. Ekran çözünürlüğü ise FHD+ olarak belirtilmiş. Cihazın üst seviye özellikler ile gelmesi bekleniyor. Görünüşe göre yeni nesil Razr, Snapdragon 8 Gen 1 ve 8 Gen 1 Plus seçeneklerine ve 8/12 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Motorola Razr 3’ün temmuz veya ağustos ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor.

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