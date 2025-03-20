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    Hyundai’den sürpriz hamle: Xiaomi SU7’yi radarına aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Hyundai, elektrikli araç rekabetinde öne çıkmak için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi SU7’yi test ederken görüntülendi.

    Hyundai’den sürpriz hamle: Xiaomi SU7’yi radarına aldı Tam Boyutta Gör

    Hyundai, elektrikli araç pazarında öne çıkmak için Çin'in yükselen otomobil markalarını yakından takip ediyor gibi görünüyor. Güney Koreli üretici, Xiaomi’nin büyük ilgi gören elektrikli sedanı SU7’yi test ederken görüntülendi. Aracın, Hyundai’nin küresel Ar-Ge merkezi olan Namyang yakınlarında, Hwaseong test plakasıyla görülmesi, markanın Çin’deki gelişmiş EV teknolojilerini incelediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

    Akıllı telefon dünyasındaki başarısıyla tanınan Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yaptı. İlk modeli SU7, piyasaya sürüldüğü günden bu yana büyük ilgi görüyor. Ocak ayında Tesla Model 3’ü geride bırakarak 22 binden fazla satışa ulaşan SU7, Tesla’nın aynı dönemde Çin’de sattığı yaklaşık 8 bin Model 3’e kıyasla büyük bir başarı yakaladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 350 bin adet SU7 satmayı hedefliyor. Bu gerçekleşirse, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi köklü markaların toplam satışlarını bile geride bırakabilir.

    Xiaomi SU7, Hyundai’nin E-GMP platformuna benzer şekilde 800V hızlı şarj desteği sunuyor. En güçlü versiyonu, 101 kWh bataryasıyla 810 km’ye kadar menzil sağlayabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin dolar seviyesinde, en üst donanımlı versiyonu ise 73 bin dolara kadar çıkıyor. Özellikle lansman sonrası sadece iki saat içinde üst modelden 10 binin üzerinde sipariş alınması, araca olan yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor.

    Hyundai’nin Xiaomi SU7’yi test etmesi, markanın Çin’in yenilikçi EV teknolojilerinden ilham almak istediği yorumlarına yol açıyor. Şirket, önümüzdeki günlerde yeni Pleos markasını tanıtmaya hazırlanıyor. Hyundai, Kia ve Genesis modellerinde kullanılacak yeni teknolojileri ve yazılımları içerecek bu oluşumda, Çin’den gelen bazı yeniliklerin etkili olup olmayacağı merak konusu.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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