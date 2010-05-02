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Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı

Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Dünya'nın önde gelen telefon üreticilerinde biri olan Motorola'nın üreteceği yeni cep telefonu Motorola RAZR3'ün görüntüleri ortaya çıktı. Henüz seri üretimine geçilmeyen Motorola RAZR3'ün tasarımı klasik RAZR serisini andırıyor. Motorola RAZR3'te görüntülerden de anlaşılacağı üzere 2 adet ekran bulunuyor. Boygeniusreport adlı site tarafından yayınlanan fotoğraflarda Motorola RAZR3'te görünen kapaktaki ekranın dokunmatik yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Motorola RAZR3'ün diğer özellikleri arasında LED flaşlı 5 mp kamera, GPS, Wi-Fi, 3G gibi bileşenler yer alıyor. Symbian UIQ işletim sistemine sahip olan Motorola RAZR3 hakkında detaylı bilgilerin önümüzdek günler içinde açıklanması bekleniyor. Sizleri Motorola RAZR3'ün yayınlanan görüntüleriyle ve incelem videosuyla başbaşa bırakıyoruz.

 

 

 

 

Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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atalay_xxx 9 yıl
tus takımının ustındekı kamera goruntulu konusma ıcın. cekım yapmak ıcın kamera arkada :D
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Mertcan. 9 yıl

atalay_xxx

tus takımının ustındekı kamera goruntulu konusma ıcın. cekım yapmak ıcın kamera arkada :D


Ön yüzdeki kamerada flaş var + 5mp yazıyor , o yüzden görüntülü görüşme için ayrılmış kamera olamaz , arkada ayrı olarak bir kamera daha yok


Biraz araştırdım ve buldum , tek kamera var telefonda , fakat kapak açıldığında (tuş takımı ortaya çıktığında üste geliyor görüntülü görüşme için) , kapak kapatıldığında da arkaya dönüyor kamera.Dönebilir bir yapıya sahip tek kamera var yani.
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Mertcan. 9 yıl
Telefonun kamerası neden tuş takımının üstünde? Nasıl bir çekim yapılabilir ki o kamerayla? Telefonu ters çevirip filan mı? Çok saçma geldi bana :S
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ReDComrade 9 yıl
tek kelimeyle berbat
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bigatusac 9 yıl
Mezardan Gelen Motorola...
Amerikalı üretici Motorola'nın, uzun yıllar önce çöpe gönderilen projesi hakkında ilginç gelişmeler oluyor. Peki ölümden dönen ünlü model hangisi?

Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde, Amerikalı telefon devi Motorola, dev krizlerin kıyısındaydı. Ekonomik krizi aşmak için RAZR3(Ruby olarak da bilinir) projesi gündeme getirildi. Ne var ki muhasebe kanadı, telefonun piyasaya çıkmasına izin vermedi.





Amerika'nın en çok satılan telefonu Droid'in ortaya çıkmasıyla, Motorola eski haşmetli günlerine dönüş sinyali verdi. Maddi durum, uzun yıllardır ilk defa tıkırında. Şimdi RAZR3 fenomeni, bir kez daha karşımıza çıkıyor, üstelik çarpıcı yetenekler de sunuyor: 3G, WiFi, Kapasitif dokunmatik ekran, 8 GB saklama alanı cihazın silahları arasında. RAZR3, 2010 yılının son çeyreğinde(en azından iddialar o yönde) satışa sunulacak


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