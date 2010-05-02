Motorola RAZR3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı

Dünya'nın önde gelen telefon üreticilerinde biri olan Motorola'nın üreteceği yeni cep telefonu Motorola RAZR3'ün görüntüleri ortaya çıktı. Henüz seri üretimine geçilmeyen Motorola RAZR3'ün tasarımı klasik RAZR serisini andırıyor. Motorola RAZR3'te görüntülerden de anlaşılacağı üzere 2 adet ekran bulunuyor. Boygeniusreport adlı site tarafından yayınlanan fotoğraflarda Motorola RAZR3'te görünen kapaktaki ekranın dokunmatik yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Motorola RAZR3'ün diğer özellikleri arasında LED flaşlı 5 mp kamera, GPS, Wi-Fi, 3G gibi bileşenler yer alıyor. Symbian UIQ işletim sistemine sahip olan Motorola RAZR3 hakkında detaylı bilgilerin önümüzdek günler içinde açıklanması bekleniyor. Sizleri Motorola RAZR3'ün yayınlanan görüntüleriyle ve incelem videosuyla başbaşa bırakıyoruz.

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