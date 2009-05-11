Motorola W7 Active Edition resmiyet kazandı

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Teknoloji severlere ilk kez nisan ayında yüzünü gösteren ve tasarım açısından bazı tartışmalara neden olan Motorola W7 Active Edition, en sonunda resmiyet kazandı.

Öncelikle GSM ve UMTS (3G) şebekeleriyle uyumlu çalışabilen kızaklı telefonda 2.2 inç 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebiliyor. Telefonun 30 MB kapasiteli dahili belleği ise yetersiz kaldığı durumlarda microSDHC kartlar vasıtasıyla 8 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Bluetooth veya USB arayüzüyle bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen W7'de biri 2 megapiksel, diğeri 640x480 piksel (VGA) olmak üzere iki adet kamera mevcut.

W7'nin kuşkusuz en ilgi çekici özelliği özel antrenör uygulaması, pedometre ve hareket sensörünü bünyesinde barındırması. Telefonu sallayarak, gelen çağrıları reddedebiliyor, alarmı susturabiliyor veya dinlemekte olduğunuz müziği durdurabiliyorsunuz.

Motorola W7 Active Edition'ın haziran ayının sonlarına doğru iki ayrı renk seçeneğiyle Asya ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulması beklenirken fiyat hakkındaki sır perdesi kaldırılmadı.

http://mediacenter.motorola.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=11273&NewsAreaID=2