Motorola; yoluna iki farklı firma olarak devam etmeye hazırlanıyor

Haber Editörü
1928 yılında kurulan ve telekomünikasyon denildiğin akla gelen ilk firmalardan Amerika'lı Motorola, ikiye ayrılmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir düşünülen ve en geç 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşecek olan bölünme sonucunda; telefon ve televizyon çözümleri üzerine çalışmaları Motorola Mobility; hükümet ve kurumlarla olan çalışmalar ise Motorola Solutions bünyesinde sürdürülecek.
Motorola Çözümleri Yatırım Konferansında konuşan firmanın başkanı ve genel müdür yardımcısı Greg Brown; Motorola Mobility'nin 2011 yılında %4 ila %5 arasında büyüme gerçekleştireceğini düşündüklerini, uzun vadede hedeflerinin %5 ile %8 büyüme olduğunu dile getirdi.
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