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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola; yoluna iki farklı firma olarak devam etmeye hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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1928 yılında kurulan ve telekomünikasyon denildiğin akla gelen ilk firmalardan Amerika'lı Motorola, ikiye ayrılmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir düşünülen ve en geç 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşecek olan bölünme sonucunda; telefon ve televizyon çözümleri üzerine çalışmaları Motorola Mobility; hükümet ve kurumlarla olan çalışmalar ise Motorola Solutions bünyesinde sürdürülecek.

Motorola Çözümleri Yatırım Konferansında konuşan firmanın başkanı ve genel müdür yardımcısı Greg Brown; Motorola Mobility'nin 2011 yılında %4 ila %5 arasında büyüme gerçekleştireceğini düşündüklerini, uzun vadede hedeflerinin %5 ile %8 büyüme olduğunu dile getirdi.


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acbold 9 yıl
pek son kullanıcıyla alakalı bi haber olmamış :)) kendi içlerinde halletsinler :)
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El Fuego 9 yıl
Bir an ''n'oluyo lan'' dedim!..



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