Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi

Uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın yeni modeli A45 Murano, Brezilya'da görüntülendi.
Kızaklı yapısı ve QWERTY tuş takımıyla geçtiğimiz ay AT&T tarafından piyasaya sürülen Q1A Karma'yı andıran cep telefonunda söylentilere göre 320x240 piksel ekran, dört band GSM desteği, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikler yer alacak. Murano'nun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceğine dair sis perdesi ise henüz kalkmadı.
http://celularcafe.com.br/index.php/20090717332/Noticias/No-Brasil-Motorola-exclusivo-A45-Murano.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motorola rocker e6 telefonum 4.kattan beton zemine düştü sadece bir köşesinde açılma oldu.Aşağı indiğimde telefonun pili dahi yerinden çıkmamıştı telefon kapanmamıştı.
Telefona gelecek olursak bence kızaklı yapılması iyi olmuş böylelikle tuş kalabalığı ortadan kalkmış.Eğer yazışma ile işiniz yoksa navigasyon tuşlarıyla işinizi görebilirsiniz.Renk konusunda kesinlikle iğrençbir renk tasarımı olmuş ama başka renk seçenekleri de olacaktır kesinlikle.
Umarım bu tarz telefonları geliştirmeye devam eder motorola.
Çok tipsiz bir telefon olmuş
Kameranın yeri bile aynı...
Fakat bu telefonu hiçmi hiç sevmedim :S
bence patlama olur ama ellerinde :D