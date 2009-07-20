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Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,7b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi
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Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi
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Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi
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Uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın yeni modeli A45 Murano, Brezilya'da görüntülendi.

Kızaklı yapısı ve QWERTY tuş takımıyla geçtiğimiz ay AT&T tarafından piyasaya sürülen Q1A Karma'yı andıran cep telefonunda söylentilere göre 320x240 piksel ekran, dört band GSM desteği, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikler yer alacak. Murano'nun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceğine dair sis perdesi ise henüz kalkmadı.

 

 
http://celularcafe.com.br/index.php/20090717332/Noticias/No-Brasil-Motorola-exclusivo-A45-Murano.html Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onr4249 10 yıl
@olkancan
Motorola rocker e6 telefonum 4.kattan beton zemine düştü sadece bir köşesinde açılma oldu.Aşağı indiğimde telefonun pili dahi yerinden çıkmamıştı telefon kapanmamıştı.
Telefona gelecek olursak bence kızaklı yapılması iyi olmuş böylelikle tuş kalabalığı ortadan kalkmış.Eğer yazışma ile işiniz yoksa navigasyon tuşlarıyla işinizi görebilirsiniz.Renk konusunda kesinlikle iğrençbir renk tasarımı olmuş ama başka renk seçenekleri de olacaktır kesinlikle.
Umarım bu tarz telefonları geliştirmeye devam eder motorola.
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megaturk 10 yıl

Çok tipsiz bir telefon olmuş
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ipod çakmasına benziyo puhahaha
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O.Beverly 10 yıl
Çok kötü bakalım iPhone gibi bunun da plastiği çatlayacak mı


Kameranın yeri bile aynı...
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alito 10 yıl
tetrise benzioo aaahahahahah
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LesEnfantsTerribles 10 yıl
tasarım rezillliği konusunda ödül almalı bu ürün
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IceDeathR 10 yıl
Çocuklar için tasarladılar herhalde,oyuncak. :)
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bluemad 10 yıl
bende oldum olasi motorolanin hic bir cep telefonu modelini begenemedim
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Netscout 10 yıl
Tuş takımlı telefonları sevmiyordum taki Blackberry kullanmaya başlayıncaya kadar.
Fakat bu telefonu hiçmi hiç sevmedim :S
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x1650Pro 10 yıl
farklı birşey yapacağız diye saçmalamışlar
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TIME 10 yıl
Gayet tipsiz bir cihaz olmuş.Tr ye gelse bile satacağını zannetmiyorum.O kadar sessiz kaldıktan sonra bir patlama olmaz bu cihazla.
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kymelria 10 yıl

ssmuho

Gayet tipsiz bir cihaz olmuş.Tr ye gelse bile satacağını zannetmiyorum.O kadar sessiz kaldıktan sonra bir patlama olmaz bu cihazla.



bence patlama olur ama ellerinde :D
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