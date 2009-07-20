Motorola'nın QWERTY klavyeli telefonu A45 Murano Brezilya'da görüntülendi

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Uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından Motorola'nın yeni modeli A45 Murano, Brezilya'da görüntülendi.

Kızaklı yapısı ve QWERTY tuş takımıyla geçtiğimiz ay AT&T tarafından piyasaya sürülen Q1A Karma'yı andıran cep telefonunda söylentilere göre 320x240 piksel ekran, dört band GSM desteği, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikler yer alacak. Murano'nun ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceğine dair sis perdesi ise henüz kalkmadı.



http://celularcafe.com.br/index.php/20090717332/Noticias/No-Brasil-Motorola-exclusivo-A45-Murano.html Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.