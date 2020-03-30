Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı

    Yıllar süren bekleyiş sona erdi. Mount & Blade serisinin yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord yayınlandı. Önceki açıklamaların aksine oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    2,3b
    59
    28
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun severlerin merakla beklediği Türk yapımı Mount & Blade serisinin yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord yayınlandı. İlk olarak 2012 yılında duyurulan oyun, 8. yılında erken erişime açıldı.

    Oyun bugün 14.00 itibariyle Steam’de satışa sunuldu, yarın Epic Games Store’da satışa çıkacak. Normal satış fiyatı 150 TL ancak 13 Nisan’a kadar 135 TL’ye alabilirsiniz. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise ek yüzde 10 indirimle beraber 120 TL’ye oyuna sahip olabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Atari klasiği Missile Command: Recharged mobile geldi"

    Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişim özellikleri açıklandığında oyunun Türkçe dil seçeneğine sahip olmayacağı, ilerleyen aylarda Türkçe desteği geleceği duyurulmuştu. Türk oyun severler bu karar büyük tepki gösterdi. Geliştirici TaleWorlds Entertainment, tepkiler nedeniyle harekete geçmiş olacak ki oyun bugün Türkçe olarak yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mount & Blade II: Bannerlord'un Türkçe olmama nedeni açıklandı

    Geforce Now desteği var

    Mount & Blade II: Bannerlord, NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now’daki yerini de aldı. GeForce Now üyeliği olan oyuncular Bannerlord'u oynamaya başlayabilirler. Bu sayede oyunu çalıştıracak güçte bilgisayarı olmayan kişiler, GeForce Now bulut teknolojisi ile sorunsuz bir şekilde oynayabilecek.

    Erken erişim sürümünde bulunan özellikler

    Oyunun geliştirilme aşaması devam ediyor. Bu nedenle oyunda şimdilik bazı özellikler bulunmuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre oyunda bulunan özellikler şunlar:

    • Oyuncular, oyunun karakter geliştirme sistemini kullanarak kendi karakterlerini oluşturabilecek
    • Kalradya kıtasını keşfedebilecek
    • Kendi savaş birliklerini toplayabilecek
    • Oyunun kapsamlı komuta sistemini ve sezgisel beceri tabanlı yönlü dövüş sistemini kullanarak komuta edebilecek ve birliklerinin yanında savaşabilecek
    • Yerleşim yerlerini istila edebilecek
    • Düşman şehirlerini ve kalelerini kuşatıp ele geçirebilecek
    • Oyunun geniş ekonomi sistemini kullanarak mal ve eşya ticareti yapabilecek
    • Siyaset ve diplomaside rol alabilecek
    • Kendi kabilesini yönetebilecek
    • Yerleşim yerlerini iyileştirebilecek ve yönetebilecek
    • Orduları toplayabilecek ve savaş başlatabilecek

     

    Ve çok daha fazlasını hiçbir oynanışın aynı olmadığı, geniş tek oyunculu sandbox ortamında yapabilecekler. Erken erişim sürümü ayrıca, oyuncuların dövüş becerilerini ve taktiksel hünerlerini dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı test edebilecekleri, tam destekli çok oyunculu oyun modlarını da kapsayacak.

    Oyunun ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kızılay koronavirüs tedavisine başlıyor
    4 sa.
    Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa. en beğenilen
    Oyunu alıp almama kontrolü.

    Türkçe dil: Var
    Ülkemize özel fiyatlandırma: Var
    İnceleme-yorumlar olumlu mu? Olumlu
    Firmanın ülkemize karşı tutumu nasıl?: Yapımcı Türk, olumlu

    Oyun Steam ya da başka mağazadan satın alınabilir. Korsan oynayanları uyar.

    Oyunu alıp almama kontrolü. Türkçe dil: Var Ülkemize özel fiyatlandırma: Var İnceleme-yorumlar olumlu mu? Olumlu F...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 (can güvercin) 3 sa.
    8-10 sene sonra gelinen nokta: "early access". Vallahi bravo!
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PeTeRPaNN (Osman Şimşek) 3 sa. napolyon94
    Oyunu oynamadan bok atanlar da gelmiş. Tedbirli olmaları suç mu ühügühühühühügü
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sabotage1907 2 sa. Yengec1907
    Ben de ilk baştan anlamamıştım ama şöyle anlatayım steam cüzdana 50 TL para ekleyerek bu ay 25 tl iade, 1 nisanda da Steam cüzdana 50 TL ekleyerek 25 TL iade almak mümkün. Tabi ki ayın en paralısı olmak şartı var, iade 25 TL'ler hemen yatmıyor, takip eden ayın ilk haftası gibi hesaba iade oluyor böylelikle oyun 75 TLye denk geliyor.
    Ben de ilk baştan anlamamıştım ama şöyle anlatayım steam cüzdana 50 TL para ekleyerek bu ay 25 tl iade, 1 nisanda da Steam cüzdana 50 TL ekleyerek 25 TL iade a...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 13 dk.
    Para olsa keşke. Crackli oyunculuğa devam 😢 (Hiç steam hesabım olmadı.)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    termomuk (Bahadır ) 36 dk. sabotage1907
    sizinle aynı fikirdeyim ben de. Bu tarz gelişmeler heyecan uyandırıyor bize düşen de imkanımız oldukça desteklemek ki gerçek anlamda güzel iş çıkarılmış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 37 dk.
    Boşu küfür ettirdiler kendilerine Türkçe çıkmış işte :) 135 lira helali hoş olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 37 dk. yeni yorumcu
    Ayrıca yukarıdaki özelliklerden biri hariç diğerleri warband da var.



    Oyunu oynamak için tam çıkmasını bekliycem
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 40 dk. yeni yorumcu
    Bazı oyunlar erken erişim çıksa bile bazen tam çıkması 2-3 yılı bulabiliyor (The forest tam sürümü 4-5 yıl sonra çıkmıştı)



    Bide bizim 8 senede yapıp üstüne erken erişimde çıkan bi oyunun tam çıkarmaları kaç sene sürer siz düşünün!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 50 dk.
    Ölmeden önce "erken erişim" olsa çıktığını görmek nasip oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 sa.
    Ps 4 için ne zaman gelir ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa. en beğenilen
    Oyunu alıp almama kontrolü.

    Türkçe dil: Var
    Ülkemize özel fiyatlandırma: Var
    İnceleme-yorumlar olumlu mu? Olumlu
    Firmanın ülkemize karşı tutumu nasıl?: Yapımcı Türk, olumlu

    Oyun Steam ya da başka mağazadan satın alınabilir. Korsan oynayanları uyar.

    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 sa.
    oyun motorunu kendileri yaptılar oyüzden.Bence Muazam bir başarı ülkem için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 1 sa.
    Epicte 60 lira kuponda varsa 75 e alınır
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 TITAN 3. kez +223 2 Eskiden Olsa.. ilk kez +180 3 djkubi ilk kez +178
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +61 djkubi +34 Leipold +32 12 Angry Men +28 knex1 +25 lazer__ +24 WB +21 alito +21 brnk +19 kedicanını +19
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    59 Kişi Okuyor (17 Üye, 42 Misafir) 26 Masaüstü 33 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2253 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, mount and blade ve
    8 etiket daha Mount & Blade II: Bannerlord bannerlord mount blade 2 Türkiye Haberleri türkçe türkçe oyun oyun Yazılım
    Facebook Sayfası255,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Huawei, 8 Nisan'da açılır-kapanır kameralı yeni bir TV tanıtacak 52 dk. Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek 1 sa. Klasik Alfa Romeo ruhunun elektrikle buluşması: Alfa Romeo GTelectric 1 sa. OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı 2 sa. Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı 2 sa. Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu 3 sa. Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı Sonraki Microsoft, Xbox ve Teams için düzenlemelerle %775 artan talebi kontrol altında tutuyor 4 sa. Kızılay koronavirüs tedavisine başlıyor 4 sa. Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı 5 sa. Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor 5 sa. Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek: Peki kimler başvurabilir? 6 sa. Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak 6 sa. Samsung Galaxy Chromebook 6 Nisan’da satışa sunuluyor 7 sa. THY, iç hat seferlerinde yan koltuk boş uygulamasına geçiyor 7 sa. Samsung Galaxy M11 tanıtıldı: Infinity-O ekran, üç kamera ve 5000 mAh batarya 8 sa. Oxford Üniversitesi, KOVİD-19 aşısı için gönüllüler aramaya başladı 9 sa. Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı 17 sa. Büyük Set Resifi, kayıtlara geçen en büyük ağarma olayını yaşamış olabilir 18 sa. Yüz binlerce yıldızdan oluşan 'dev küresel kümenin' muhteşem görüntüsü 18 sa. 67 milyon yıl önce yaşayan son raptorların tüylü olduğu keşfedildi 19 sa. Google Drive kısayolları, organizasyonu kolaylaştırmak için kullanıma sunuldu 20 sa. Mac için Dropbox beta sonunda masaüstü senkronizasyonu yapabiliyor 20 sa. Atari klasiği Missile Command: Recharged mobile geldi 21 sa. Amerikan hükümeti mobil reklam konum verilerini koronavirüs yayılmasını izlemekte kullanıyor 22 sa. OnePlus 8 resmi basın görselleriyle karşınızda: Instagram temalı renk seçeneği dikkat çekiyor 22 sa. Nvidia RTX 3000 ailesini ağustosta duyurabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dyson sadece 10 günde solunum cihazı tasarladı ve 10.000 sipar...
    DonanımHaber
    Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi
    DonanımHaber
    Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz
    DonanımHaber
    Fallout 76 Wastelanders Güncellemesi Bir Hafta Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    World War Z, Figment ve Tormentor X Punisher Epic Games Store'...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim