Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı

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Oyun severlerin merakla beklediği Türk yapımı Mount & Blade serisinin yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord yayınlandı. İlk olarak 2012 yılında duyurulan oyun, 8. yılında erken erişime açıldı.

Oyun bugün 14.00 itibariyle Steam’de satışa sunuldu, yarın Epic Games Store’da satışa çıkacak. Normal satış fiyatı 150 TL ancak 13 Nisan’a kadar 135 TL’ye alabilirsiniz. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise ek yüzde 10 indirimle beraber 120 TL’ye oyuna sahip olabiliyor.

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Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişim özellikleri açıklandığında oyunun Türkçe dil seçeneğine sahip olmayacağı, ilerleyen aylarda Türkçe desteği geleceği duyurulmuştu. Türk oyun severler bu karar büyük tepki gösterdi. Geliştirici TaleWorlds Entertainment, tepkiler nedeniyle harekete geçmiş olacak ki oyun bugün Türkçe olarak yayınlandı.

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Geforce Now desteği var

Mount & Blade II: Bannerlord, NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now’daki yerini de aldı. GeForce Now üyeliği olan oyuncular Bannerlord'u oynamaya başlayabilirler. Bu sayede oyunu çalıştıracak güçte bilgisayarı olmayan kişiler, GeForce Now bulut teknolojisi ile sorunsuz bir şekilde oynayabilecek.

Erken erişim sürümünde bulunan özellikler

Oyunun geliştirilme aşaması devam ediyor. Bu nedenle oyunda şimdilik bazı özellikler bulunmuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre oyunda bulunan özellikler şunlar:

Oyuncular, oyunun karakter geliştirme sistemini kullanarak kendi karakterlerini oluşturabilecek

Kalradya kıtasını keşfedebilecek

Kendi savaş birliklerini toplayabilecek

Oyunun kapsamlı komuta sistemini ve sezgisel beceri tabanlı yönlü dövüş sistemini kullanarak komuta edebilecek ve birliklerinin yanında savaşabilecek

Yerleşim yerlerini istila edebilecek

Düşman şehirlerini ve kalelerini kuşatıp ele geçirebilecek

Oyunun geniş ekonomi sistemini kullanarak mal ve eşya ticareti yapabilecek

Siyaset ve diplomaside rol alabilecek

Kendi kabilesini yönetebilecek

Yerleşim yerlerini iyileştirebilecek ve yönetebilecek

Orduları toplayabilecek ve savaş başlatabilecek

Ve çok daha fazlasını hiçbir oynanışın aynı olmadığı, geniş tek oyunculu sandbox ortamında yapabilecekler. Erken erişim sürümü ayrıca, oyuncuların dövüş becerilerini ve taktiksel hünerlerini dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı test edebilecekleri, tam destekli çok oyunculu oyun modlarını da kapsayacak.

Oyunun ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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