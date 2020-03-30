Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı

Oyun severlerin merakla beklediği Türk yapımı Mount & Blade serisinin yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord yayınlandı. İlk olarak 2012 yılında duyurulan oyun, 8. yılında erken erişime açıldı.
Oyun bugün 14.00 itibariyle Steam’de satışa sunuldu, yarın Epic Games Store’da satışa çıkacak. Normal satış fiyatı 150 TL ancak 13 Nisan’a kadar 135 TL’ye alabilirsiniz. Mount & Blade serisinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar ise ek yüzde 10 indirimle beraber 120 TL’ye oyuna sahip olabiliyor.
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Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişim özellikleri açıklandığında oyunun Türkçe dil seçeneğine sahip olmayacağı, ilerleyen aylarda Türkçe desteği geleceği duyurulmuştu. Türk oyun severler bu karar büyük tepki gösterdi. Geliştirici TaleWorlds Entertainment, tepkiler nedeniyle harekete geçmiş olacak ki oyun bugün Türkçe olarak yayınlandı.İlginizi Çekebilir Mount & Blade II: Bannerlord'un Türkçe olmama nedeni açıklandı
Geforce Now desteği var
Mount & Blade II: Bannerlord, NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now’daki yerini de aldı. GeForce Now üyeliği olan oyuncular Bannerlord'u oynamaya başlayabilirler. Bu sayede oyunu çalıştıracak güçte bilgisayarı olmayan kişiler, GeForce Now bulut teknolojisi ile sorunsuz bir şekilde oynayabilecek.
Erken erişim sürümünde bulunan özellikler
Oyunun geliştirilme aşaması devam ediyor. Bu nedenle oyunda şimdilik bazı özellikler bulunmuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre oyunda bulunan özellikler şunlar:
- Oyuncular, oyunun karakter geliştirme sistemini kullanarak kendi karakterlerini oluşturabilecek
- Kalradya kıtasını keşfedebilecek
- Kendi savaş birliklerini toplayabilecek
- Oyunun kapsamlı komuta sistemini ve sezgisel beceri tabanlı yönlü dövüş sistemini kullanarak komuta edebilecek ve birliklerinin yanında savaşabilecek
- Yerleşim yerlerini istila edebilecek
- Düşman şehirlerini ve kalelerini kuşatıp ele geçirebilecek
- Oyunun geniş ekonomi sistemini kullanarak mal ve eşya ticareti yapabilecek
- Siyaset ve diplomaside rol alabilecek
- Kendi kabilesini yönetebilecek
- Yerleşim yerlerini iyileştirebilecek ve yönetebilecek
- Orduları toplayabilecek ve savaş başlatabilecek
Ve çok daha fazlasını hiçbir oynanışın aynı olmadığı, geniş tek oyunculu sandbox ortamında yapabilecekler. Erken erişim sürümü ayrıca, oyuncuların dövüş becerilerini ve taktiksel hünerlerini dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı test edebilecekleri, tam destekli çok oyunculu oyun modlarını da kapsayacak.
Oyunun ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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Türkçe dil: Var
Ülkemize özel fiyatlandırma: Var
İnceleme-yorumlar olumlu mu? Olumlu
Firmanın ülkemize karşı tutumu nasıl?: Yapımcı Türk, olumlu
Oyun Steam ya da başka mağazadan satın alınabilir. Korsan oynayanları uyar.