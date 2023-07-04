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    Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı: Safari rekor kırdı

    Web trafiği analiz şirketi Statcounter, dünyanın en popüler internet tarayıcılarını açıkladı. Peki Haziran 2023'ü konu alan raporda hangi tarayıcılar yer alıyor? Gelin hep birlikte göz atalım.
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    Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı: Safari rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Web trafiği analiz şirketi Statcounter, dünyanın en popüler internet tarayıcılarını açıklandı. Haziran 2023'ü konu alan yeni rapor, tarayıcı pazarındaki son durumu bizlere gösteriyor. Peki Google Chrome'un lider olduğu listede hangi uygulamalar yer alıyor? İşte hem mobil hem de PC platformları için en popüler tarayıcılar.

    Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı

    Statcounter'ın en son verilerine göre Haziran 2023'ün en popüler tarayıcısı, yüzde 61,1'lik bir pazar payıyla Google Chrome oldu. Chrome'un hemen ardından gelen ve listeye ikinci sırada dahil olan Safari, yüzde 14,45 payla konumunu güçlendirmeyi başardı. En popüler tarayıcı sıralamasının üçüncü dördüncü ve beşincilik koltuğuna ise, sırasıyla Microsoft Edge (%10,77), Firefox (%6,04) ve Opera (%5,31) yerleşti. 

    Microsoft Edge'in geçen yıl Safari'yi geride bırakarak en popüler ikinci tarayıcı olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Safari, Mart ayında konumunu yeniden kazandı. O zamandan beri aradaki fark, Safari doğrultusunda genişlemeye devam ediyor. 

    Mobil cihazlara geçtiğimiz ise, ilk iki sıranın değişmediğini görüyoruz. Google Chrome (%64,82) bir numaralı taracıyı olarak listeye hakim olurken, ikinci sırada Safari (%24,82) yer alıyor. İlginç bir biçimde Edge ve Firefox bu listede yer almıyor. Bunun yerine üçüncü sırada Samsung Internet (%4,3), devamında ise sırasıyla UC Browser (%1,81) ve Opera (%1,75) bulunuyor. 

    En popüler tarayıcılar

    1. Google Chrome (%61,1)
    2. Safari (%14,45)
    3. Edge (%10,77)
    4. Firefox (%6,04)
    5. Opera (%5,31)

    En popüler mobil tarayıcılar

    1. Google Chrome (%64,82)
    2. Safari (%24,82)
    3. Samsung Internet (%4,3)
    4. UC Browser (%1,81) 
    5. Opera (%1,75)
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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 5 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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