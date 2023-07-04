Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı: Safari rekor kırdı

- Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı
- En popüler tarayıcılar
- En popüler mobil tarayıcılar
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Dünyanın en popüler tarayıcıları açıklandı
Statcounter'ın en son verilerine göre Haziran 2023'ün en popüler tarayıcısı, yüzde 61,1'lik bir pazar payıyla Google Chrome oldu. Chrome'un hemen ardından gelen ve listeye ikinci sırada dahil olan Safari, yüzde 14,45 payla konumunu güçlendirmeyi başardı. En popüler tarayıcı sıralamasının üçüncü dördüncü ve beşincilik koltuğuna ise, sırasıyla Microsoft Edge (%10,77), Firefox (%6,04) ve Opera (%5,31) yerleşti.
Microsoft Edge'in geçen yıl Safari'yi geride bırakarak en popüler ikinci tarayıcı olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Safari, Mart ayında konumunu yeniden kazandı. O zamandan beri aradaki fark, Safari doğrultusunda genişlemeye devam ediyor.
Mobil cihazlara geçtiğimiz ise, ilk iki sıranın değişmediğini görüyoruz. Google Chrome (%64,82) bir numaralı taracıyı olarak listeye hakim olurken, ikinci sırada Safari (%24,82) yer alıyor. İlginç bir biçimde Edge ve Firefox bu listede yer almıyor. Bunun yerine üçüncü sırada Samsung Internet (%4,3), devamında ise sırasıyla UC Browser (%1,81) ve Opera (%1,75) bulunuyor.
En popüler tarayıcılar
- Google Chrome (%61,1)
- Safari (%14,45)
- Edge (%10,77)
- Firefox (%6,04)
- Opera (%5,31)
En popüler mobil tarayıcılar
- Google Chrome (%64,82)
- Safari (%24,82)
- Samsung Internet (%4,3)
- UC Browser (%1,81)
- Opera (%1,75)
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