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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor

    COVID-19 salgınıyla ilgili endişeler nedeniyle bir yıllık bir gecikmenin ardından Mozilla, Firefox'un 88 sürümünde FTP'yi devre dışı bıraktıklarını ve 90 sürümünde tamamen kaldıracağını duyurdu.
    18 Nisan 2021, 19:00 (21 dk.)
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor
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    Google'ın Nisan 2020'de Chrome'dan FTP erişimini kaldırmasıyla aynı sıralarda Mozilla da Firefox'tan kaldıracağını duyurdu. Mozilla, önce bu desteği devre dışı bırakmayı ve daha sonraki bir sürümde kaldırmayı planladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da"

    FTP yetkisi üçüncü taraf uygulamalara verilecek

    Nightly ve Beta kanallarında destek şu anda devre dışı ve 19 Nisan 2021'de Firefox 88'in piyasaya sürülmesiyle kararlı sürümde de devre dışı bırakılacak. Destek, Firefox 90'da ise tamamen kaldırılacak. FTP'yi devre dışı bıraktıktan sonra Firefox, bağlantıların açılması için ftp:// protokolüne, diğer protokollerde olduğu gibi harici uygulama yetkisi verecek.

    Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor
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    FTP kullanan eklentilerin Nightly'de kesintiye uğramaması için Mozilla uzun vadede, geliştiricilerin uzantılarında FTP kullanmaktan vazgeçmelerini öneriyor. Ancak, FTP'yi etkinleştirildiği sürece kullanmaya devam etmek isteyen geliştiricilerin ise FTP'nin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için browserSettings API'sini kullanmaları tavsiye edilmiş. 



    https://www.xda-developers.com/firefox-88-disables-ftp-support/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 13 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filezilla gibi programlar varken günümüzde çok kullanılmıyor ama 2010-2019 arasında ciddi bir kullanım oranı vardı. Tabi hala vazgeçmemiş on binlerce kullanıcı vardır...
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