Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor

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Google'ın Nisan 2020'de Chrome'dan FTP erişimini kaldırmasıyla aynı sıralarda Mozilla da Firefox'tan kaldıracağını duyurdu. Mozilla, önce bu desteği devre dışı bırakmayı ve daha sonraki bir sürümde kaldırmayı planladı.

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FTP yetkisi üçüncü taraf uygulamalara verilecek

Nightly ve Beta kanallarında destek şu anda devre dışı ve 19 Nisan 2021'de Firefox 88'in piyasaya sürülmesiyle kararlı sürümde de devre dışı bırakılacak. Destek, Firefox 90'da ise tamamen kaldırılacak. FTP'yi devre dışı bıraktıktan sonra Firefox, bağlantıların açılması için ftp:// protokolüne, diğer protokollerde olduğu gibi harici uygulama yetkisi verecek.

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FTP kullanan eklentilerin Nightly'de kesintiye uğramaması için Mozilla uzun vadede, geliştiricilerin uzantılarında FTP kullanmaktan vazgeçmelerini öneriyor. Ancak, FTP'yi etkinleştirildiği sürece kullanmaya devam etmek isteyen geliştiricilerin ise FTP'nin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için browserSettings API'sini kullanmaları tavsiye edilmiş.

https://www.xda-developers.com/firefox-88-disables-ftp-support/

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