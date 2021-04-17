Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da

Tam Boyutta Gör

Counterpoint Research'ten araştırmacılar, Çin akıllı telefon pazarının liderlerini ortaya çıkardı. Tarihte ilk kez Vivo, en iyi satıcılar arasında liderliği ele geçirdi. Ancak Xiaomi, ilk üçe bile giremedi.

Ayrıca Bkz. "Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı"

Xiaomi'nin Çin'deki pazar payı %15'in altında

8-14 Mart 2021 tarihleri arasında Vivo, en yakın rakibi Oppo'yu geride bıraktı. Bu başarıda Y3 ve S9 bütçe modellerinin de büyük etkisi var. Zira şirketin birinciliği kazanmasına yardımcı oldular. Üçüncü sırada , ABD yaptırımlarının boyunduruğu altında, kaçınılmaz olarak konumunu kaybeden Huawei var. Satış rakamlarındaki değişiklikleri aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'yi ilk üç arasında görmüyoruz. Toplu olarak, Huawei, Oppo ve Vivo, akıllı telefon pazarının yüzde 60'ını oluşturuyor. Öte yandan Huawei ise yüzde 15'lik bir pay ile üçüncü sırada. Bu veriden de, Xiaomi'nin anavatanındaki pazar payının yüzde 15'in altında olduğu sonucuna varabiliriz.

https://www.counterpointresearch.com/vivo-leads-china-smartphone-market-first-time/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.