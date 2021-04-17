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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da

    Counterpoint araştırma şirketinin açıkladığı son verilere göre, Xiaomi, anavatanındaki ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasında değil. Birincilik bütçe dostu modelleri ile Vivo'nun.
    17 Nisan 2021, 19:00 (Güncellendi, 8 sa.)
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    12
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da
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    Counterpoint Research'ten araştırmacılar, Çin akıllı telefon pazarının liderlerini ortaya çıkardı. Tarihte ilk kez Vivo, en iyi satıcılar arasında liderliği ele geçirdi. Ancak Xiaomi, ilk üçe bile giremedi.

    Ayrıca Bkz. "Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı"

    Xiaomi'nin Çin'deki pazar payı %15'in altında

    8-14 Mart 2021 tarihleri arasında Vivo, en yakın rakibi Oppo'yu geride bıraktı. Bu başarıda Y3 ve S9 bütçe modellerinin de büyük etkisi var. Zira şirketin birinciliği kazanmasına yardımcı oldular. Üçüncü sırada , ABD yaptırımlarının boyunduruğu altında, kaçınılmaz olarak konumunu kaybeden Huawei var. Satış rakamlarındaki değişiklikleri aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

    Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da
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    Xiaomi'yi ilk üç arasında görmüyoruz. Toplu olarak, Huawei, Oppo ve Vivo, akıllı telefon pazarının yüzde 60'ını oluşturuyor. Öte yandan Huawei ise yüzde 15'lik bir pay ile üçüncü sırada. Bu veriden de, Xiaomi'nin anavatanındaki pazar payının yüzde 15'in altında olduğu sonucuna varabiliriz.



    https://www.counterpointresearch.com/vivo-leads-china-smartphone-market-first-time/
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    xiaomi kendini çok bozdu 2-3 sene önceki xiaomi değil. karlılığını inanılmaz arttırdı eskiden %5'den fazla kar etmicez demişti unuttular sonradan
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazilimda cok vasatlar. Dogru duzgun yazilim veremiyorlar. Var olan sorunsuz denilenler de bozuluyor. Android 11 i hala dogru duzgun sorunsuz yayinlayamadilar. Sonra da Xiaomi diyor ki Android 11 bizi cok yordu ! Sanki diger tum markalarda da boyle bir sorun ve resmi aciklama veya gec gelen mi var ? Samsung bile tikir tikir veriyor Android 11 i ustelik kendi arayuzunu giydirerekten ...


    Xiaomi balonu da patladi. Eskiden bir umut vardi bitti ...
    Yazilimda cok vasatlar. Dogru duzgun yazilim veremiyorlar. Var olan sorunsuz denilenler de bozuluyor. Android 11 i hala dogru duzgun sorunsuz yayinlayamadilar. ...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 7 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla bi çok sebepten dolayı şaşırtıcı değil aslında.. Vivo'nun telefonları aşırı kaliteli, ama bizim ülkede pek bilinmiyor hatta bi çok kişi ilk defa duyuyo, görüldüğü üzere adamlar pazar lideri.. Bu tanınmama meselesinde Vivo Türkiyenin suçu büyük.. Yanılmıyorsam 2019'da TR'e giriş yaptılar o günden beri adam akıllı ürün çeşidiyle piyasaya giriş yapmalarını beklemekten usandım.. İlk X50 pro bekledim saçma sapan bi fiyatla getirdiler alamadım.. Sonra V20 Pro bekledim gelmedi.. Sonra S9 5G belki gelir dedim gelmedi.. Şimdi de V21 bekliyorum ama o da gelmeyecek galiba.. Eee bende soruyorum haliyle, arkadaşım siz ne halt yemeye geldiniz o zaman Türkiyeye ? ? ? ?

    S9 5G, V20 pro veya V21'leri mantıklı rekabetçi bi fiyatla bir getirseler giriş-orta seviye telefon piyasasına damga vuracak ama adamlar getirmiyo ?????? Hele varya vivo iQOO Neo5 bi gelse, veya vivo iQOO serisi bi gelse asıl amiral gemisi neymiş millet o zaman görürdü..

    Ama göremiyor.. Çünkü vivo ismi dışında bi varlık göstermiyo şuan TR piyasasında..
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vivo one plus ve oppo dan daha premium bir marka gibi
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    MrHamilton 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık Xiaomi almak için bir neden kalmadı. Samsung ve Oppo Realme'nin çıkardığı telefonlar F/P ve yazılım açısından daha iyi
    Yanıtla +3
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    CaptainReinhard34 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Huawei'nin önünü kestiler ve iyi oldu kestiler. Uygur Türklerinin tespiti konusunda doğrudan Çin hükümeti ile çalıştıkları kanıtlanmıştı. Xiaomi ise kendine gelmezse dibi görecek yavaş, yavaş bütçe dostu olmaktan çıkıp fahiş fiyatlar sunmaya başladılar.
    Yanıtla +2
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    El Fuego 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizdeki pazar payıyla ilgili bir istatistik var mı şayominin?
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    smart1978 (X Y) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazilimda cok vasatlar. Dogru duzgun yazilim veremiyorlar. Var olan sorunsuz denilenler de bozuluyor. Android 11 i hala dogru duzgun sorunsuz yayinlayamadilar. Sonra da Xiaomi diyor ki Android 11 bizi cok yordu ! Sanki diger tum markalarda da boyle bir sorun ve resmi aciklama veya gec gelen mi var ? Samsung bile tikir tikir veriyor Android 11 i ustelik kendi arayuzunu giydirerekten ...


    Xiaomi balonu da patladi. Eskiden bir umut vardi bitti ...
    Yanıtla +5
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    P palamutix 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Demekki bbk elektronik hem çin in hemde dünyanın en büyük telefon üreticisi durumunda .6-7 tane telefon markası var toplasan samsung u geçer belkide .

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    esmerbuyucu (E. B.) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eee başka ne olacaktı? Başlığa bak. Zaten giremiyordu, tek değişen Huawei 1.'likten 3.'lüğe geldi. Sanki bir sürü Çin markası yokmuş gibi şu Xiaomi balonunun şişirilmesi akıl alır gibi değil.
    Yanıtla +3
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    xiaomi kendini çok bozdu 2-3 sene önceki xiaomi değil. karlılığını inanılmaz arttırdı eskiden %5'den fazla kar etmicez demişti unuttular sonradan
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    interwap (Volkan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Yanlış hatırlamıyorsam CEO "%5'ten fazla kar etmeyeceğiz" açıklamasının ardından belki de hiç telefon çıkarmadan, yada 1-2 model çıkarabilecek sürede vazgeçmişti. Süre o kadar kısa.
    Zaten fiyatıyla amiral gemisi katili idiler. Artık fiyatlarda uçuyor, amiral gemisi katili de sürüsüne bereket var.
    Yanıtla +3
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    Mustafa Dmrl (Mustafa Dmrl) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Katılıyorum xiaomi markasını üst segment görüyorlar kendilerince, ara sıra redmi ve poco adıyla f/p ürünler çıkarıyorlar ama eskisi gibi değil.
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    prospect11 (alp ) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    normal. bu markanın zamanında en üst segment en pahalı telefonu 450 dolardı galiba. amacı da iphone samsung gibi firmaların yüksek fiyattan sundukları ürünleri uygun fiyata sunmaktı. şimdi bir telefon çıkartıyor tavsiye edilen satış fiyatında 1000 dolarlardan bahsediyor. senin ne farkın kaldı o zaman.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, xiaomi ve
    5 etiket daha oppo vivo çin pazar payı Mobil Teknolojiler
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