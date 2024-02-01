MSB'den F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçağı açıklaması!

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD’nin Türkiye’ye F-16 ve F-35 satışı hakkında açıklama yaptı. Teklif ve kabul mektuplarının ulaşmasının ardından takvim üzerinde çalışmalara başlanacak.

Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 76 adet F-16’nın modernize edilme talebinin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak’ta başladığını hatırlattı.

F-16 satışı herhangi bir şarta bağlı değil

F-16 tedarikinin herhangi bir şarta bağlı olmadığını vurgulayan Zeki Aktürk, “Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.” dedi.

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F-35 konusunda yeni bir gelişme yok

Çeşitli haber mecralarında ABD’nin Türkiye’yi yeniden F-35 programına alabileceğine yönelik iddialar paylaşılmıştı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre henüz böyle bir gelişme yok. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.” ifadeleri kullanıldı.

Eurofighter Typoon talebi devam ediyor

Tam Boyutta Gör Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinin devam edip etmediğine dair soru üzerine, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir." yanıtını verdi.

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