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    Anlık Bildirim

    MSB'den F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçağı açıklaması!

    Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 ve F-35 gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca Eurofighter savaş uçağı talebinin devam ettiğini duyurdu.
    MSB'den F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçağı açıklaması Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD’nin Türkiye’ye F-16 ve F-35 satışı hakkında açıklama yaptı. Teklif ve kabul mektuplarının ulaşmasının ardından takvim üzerinde çalışmalara başlanacak.

    Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 76 adet F-16’nın modernize edilme talebinin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak’ta başladığını hatırlattı.

    F-16 satışı herhangi bir şarta bağlı değil

    F-16 tedarikinin herhangi bir şarta bağlı olmadığını vurgulayan Zeki Aktürk, “Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.” dedi.

    F-35 konusunda yeni bir gelişme yok

    Çeşitli haber mecralarında ABD’nin Türkiye’yi yeniden F-35 programına alabileceğine yönelik iddialar paylaşılmıştı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre henüz böyle bir gelişme yok. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.” ifadeleri kullanıldı.

    Eurofighter Typoon talebi devam ediyor

    MSB'den F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçağı açıklaması Tam Boyutta Gör
    Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinin devam edip etmediğine dair soru üzerine, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir." yanıtını verdi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    f-16, f-35 ve
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