MSB'den F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçağı açıklaması!

- F-16 satışı herhangi bir şarta bağlı değil
- F-35 konusunda yeni bir gelişme yok
- Eurofighter Typoon talebi devam ediyor
- Yorumlar
Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 76 adet F-16’nın modernize edilme talebinin ABD kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak’ta başladığını hatırlattı.
F-16 satışı herhangi bir şarta bağlı değil
F-16 tedarikinin herhangi bir şarta bağlı olmadığını vurgulayan Zeki Aktürk, “Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.” dedi.
F-35 konusunda yeni bir gelişme yok
Çeşitli haber mecralarında ABD’nin Türkiye’yi yeniden F-35 programına alabileceğine yönelik iddialar paylaşılmıştı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre henüz böyle bir gelişme yok. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.” ifadeleri kullanıldı.
Eurofighter Typoon talebi devam ediyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
164 Kişi Okuyor (83 Üye, 81 Misafir) 39 Masaüstü 125 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1235 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
f-16, f-35 ve