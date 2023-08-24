MSI, 14. Nesil Intel işlemcileri sızdırdı: Performans artışı sadece yüzde 3!

MSI, yeni Intel işlemcileri sızdırdı
Slayta göre gelecek 14. Nesil Intel K serisi işlemcilerden yalnızca birisi Performans ve Verimlilik çekirdeklerinde değişiklik görecek. Buna göre çıkacak olan Core i7-14700K, halihazırda piyasada bulunan Core i7-13700K'nın 8 E-Core (verimlilik çekirdeği) yapılandırmasını 12 E-Core olarak güncelleyecek.
Performans artışı düşük seviyede
14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” serisi Intel 7 işlem teknolojisini kullanacak ve sadece daha yüksek DDR5 frekans desteği sağlayacak. MSI’a göre yaklaşan seri, mevcut nesle göre ise ortalama yüzde 3 daha hızlı olacak. En büyük performans artışı artan çekirdekler nedeniyle Core i7-14700K da yaşanıyor. Bu işlemci selefine göre çoklu çekirdek performansında yüzde 17 daha fazla performans sergileyecek. Performans gelişimi düşük olsa da asıl önemli olan elbtte Intel'in fiyatlandırması olacak. Yeni işlemciler aynı fiyattan çıkarsa Core i7-14700K güzel bir yere konumlanabilir.
Yukarıda da dediğimiz gibi video, bu içerik yayına girene kadar kaldırılabilir, eğer kaldırılmamışsa hemen aşağıda videoyu göreceksiniz. Bu arada içeriğe eklediğimiz görsellerin videodan alındığını da belirtelim. Son olarak, Intel, Eylül ayında Innovation 2023'te yeni Raptor Lake Refresh serisini resmi olarak duyuracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.