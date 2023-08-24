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    MSI, 14. Nesil Intel işlemcileri sızdırdı: Performans artışı sadece yüzde 3!

    Intel’in 14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” serisi işlemcileri önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak. Ancak MSI, sürprizi bozarak yeni nesil Intel işlemcileri ve performanslarını sızdırdı.
    MSI, 14. Nesil Intel işlemcilerin performansını sızdırdı Tam Boyutta Gör
    MSI, çok kısa bir süre önce YouTube’da liste dışı olan bir videoyu yanlışlıkla paylaştı.  Şirket için ürün eğitimini içeren bu videoda aynı zamanda Intel’in yaklaşmakta olan 14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” serisi işlemcileri de yer alıyor. MSI tarafından paylaşılan videoda açıkça yeni nesil Intel işlemcilerin performansı gösteriliyor. Bu yazının yazıldığı sırada video hala yayında.

    MSI, yeni Intel işlemcileri sızdırdı

    MSI, 14. Nesil Intel işlemcilerin performansını sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Bu sızıntı, MSI'ın en yeni Intel 700 anakart serisini ve yakında çıkacak PC kasalarını gösteren bir ürün eğitim videosunu içeriyor. Videonun büyük bir kısmı bu anakartlar için yapılan geliştirmelere odaklanırken, Intel'in yeni nesil Core serisini çok kısa bir şekilde açıklayan bir slaytı da barındırıyor. Bu slayt, Intel'in 14. Nesil Core serisinde büyük bir çekirdek sayısı yükseltmesi olmayacağını doğrularken performans tarafına da ışık tutuyor.

    Slayta göre gelecek 14. Nesil Intel K serisi işlemcilerden yalnızca birisi Performans ve Verimlilik çekirdeklerinde değişiklik görecek. Buna göre çıkacak olan Core i7-14700K, halihazırda piyasada bulunan Core i7-13700K'nın 8 E-Core (verimlilik çekirdeği) yapılandırmasını 12 E-Core olarak güncelleyecek.

    Performans artışı düşük seviyede

    MSI, 14. Nesil Intel işlemcilerin performansını sızdırdı Tam Boyutta Gör
    MSI tarafından da onaylanan Core i9-14900K da aynı 8P+16E yapılandırmasını kullanacak. Bu durum 6P+8E konfigürasyonlu Core i5-14600K için de geçerli. Intel'in önümüzdeki ay sadece K ve KF serisini piyasaya süreceğini, K harici modellerin ise önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacağını belirtmekte fayda var.

    14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” serisi Intel 7 işlem teknolojisini kullanacak ve sadece daha yüksek DDR5 frekans desteği sağlayacak. MSI’a göre yaklaşan seri, mevcut nesle göre ise ortalama yüzde 3 daha hızlı olacak.  En büyük performans artışı artan çekirdekler nedeniyle Core i7-14700K da yaşanıyor. Bu işlemci selefine göre çoklu çekirdek performansında yüzde 17 daha fazla performans sergileyecek. Performans gelişimi düşük olsa da asıl önemli olan elbtte Intel'in fiyatlandırması olacak. Yeni işlemciler aynı fiyattan çıkarsa Core i7-14700K güzel bir yere konumlanabilir.

    Yukarıda da dediğimiz gibi video, bu içerik yayına girene kadar kaldırılabilir, eğer kaldırılmamışsa hemen aşağıda videoyu göreceksiniz. Bu arada içeriğe eklediğimiz görsellerin videodan alındığını da belirtelim. Son olarak, Intel, Eylül ayında Innovation 2023'te yeni Raptor Lake Refresh serisini resmi olarak duyuracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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