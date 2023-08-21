Intel’in LGA 1851 soketinden yeni detaylar: Sadece DDR5 ve 2026’ya kadar destek

LGA 1851, 2026'ya kadar desteklenebilir
LGA 1851'in şirketin bu yıl çıkacak olan 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisini takip eden Core (Arrow Lake) masaüstü işlemci nesliyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Soket, LGA 1700 ile aynı boyutlara sahip, dolayısıyla eski soketteki soğutucular ile uyumlu olması bekleniyor. LGA 1851, PEG için 16, DMI yonga seti veri yolu için 8 ve CPU'ya bağlı NVMe depolama için 4 hattan oluşan iki set olmak üzere 32 adede kadar PCIe hattına sahip olacak. Bunlardan 16 PEG şeridinin ve 4 şeritten oluşan diğer setin PCIe Gen 5 uyumlu olması beklenirken, yonga seti veri yolunun DMI Gen 4 x8 olarak kalması ve CPU'ya bağlı ikinci NVMe yuvasının Gen 4 olması bekleniyor. Intel'in yeni nesil işlemcilerinin iGPU'ya güncellemeler getirmesi beklendiğinden, soket ayrıca güncellenmiş bir I/O için bağlantılara da sahip olabilir.
Detayları hızlıca özetlemek gerekirse, söylentiler Intel'in LGA 1851 soketi ve Arrow Lake ailesi için aşağıdaki özelliklere işaret ediyor:
- LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzaması planlanıyor
- Yalnızca DDR5 uyumluluğu bulunacak, DDR4 desteği yok
- DDR5-6400'e kadar bellek desteği (Yerel JEDEC)
- 800 Serisi anakartlarla başlayacak
- CPU ve PCH sayesinde artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
- Arrow Lake-S, desteklenen ilk masaüstü ailesi olacak
- Arrow Lake-S CPU'larda P-Core başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
- Arrow Lake-S CPU'lar, yenilenmiş Alchemist iGPU'lara sahip olacak
- 2024’ün ikinci yarısında çıkacak.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.