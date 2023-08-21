Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’in LGA 1851 soketinden yeni detaylar: Sadece DDR5 ve 2026’ya kadar destek

    Intel’in yaklaşmakta olan yeni nesil soket platformu olan LGA 1851’den yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Belirtilenlere göre soket, en az üç nesil destekleyecek ve sadece DDR5 belleklerle çalışacak.
    Oy Ver
    Intel LGA 1851 Tam Boyutta Gör
    Intel'in LGA 1851 soketini temel alan yeni masaüstü platformu DDR4 bellek standardını görünüşe göre desteklemeyecek. Yeni bilgiler gösteriyor ki soket yalnızca DDR5'i desteğine sahip olacak. Bu sayede Intel, her iki bellek standardını da destekleyen mevcut soket LGA 1700 ile üç nesil Core işlemciyi (12 ila 14.) destekleyerek pazarı DDR4'ten DDR5'e zarif bir şekilde geçirmiş olacak. Bununla birlikte Intel sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Leaf Hobby, LGA 1851'in 2026 yılına kadar Intel'in masaüstü platformu olarak kalacağını söylüyor.

    LGA 1851, 2026'ya kadar desteklenebilir

    LGA 1851'in şirketin bu yıl çıkacak olan 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisini takip eden Core (Arrow Lake) masaüstü işlemci nesliyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Soket, LGA 1700 ile aynı boyutlara sahip, dolayısıyla eski soketteki soğutucular ile uyumlu olması bekleniyor. LGA 1851, PEG için 16, DMI yonga seti veri yolu için 8 ve CPU'ya bağlı NVMe depolama için 4 hattan oluşan iki set olmak üzere 32 adede kadar PCIe hattına sahip olacak. Bunlardan 16 PEG şeridinin ve 4 şeritten oluşan diğer setin PCIe Gen 5 uyumlu olması beklenirken, yonga seti veri yolunun DMI Gen 4 x8 olarak kalması ve CPU'ya bağlı ikinci NVMe yuvasının Gen 4 olması bekleniyor. Intel'in yeni nesil işlemcilerinin iGPU'ya güncellemeler getirmesi beklendiğinden, soket ayrıca güncellenmiş bir I/O için bağlantılara da sahip olabilir.

    Detayları hızlıca özetlemek gerekirse, söylentiler Intel'in LGA 1851 soketi ve Arrow Lake ailesi için aşağıdaki özelliklere işaret ediyor:

    • LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzaması planlanıyor
    • Yalnızca DDR5 uyumluluğu bulunacak, DDR4 desteği yok
    • DDR5-6400'e kadar bellek desteği (Yerel JEDEC)
    • 800 Serisi anakartlarla başlayacak
    • CPU ve PCH sayesinde artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
    • Arrow Lake-S, desteklenen ilk masaüstü ailesi olacak
    • Arrow Lake-S CPU'larda P-Core başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
    • Arrow Lake-S CPU'lar, yenilenmiş Alchemist iGPU'lara sahip olacak
    • 2024’ün ikinci yarısında çıkacak.
    Kaynakça https://wccftech.com/intel-lga-1851-platform-longevity-2026-arrow-lake-cpus-first-desktop-family-ddr5-only-rumor/ https://videocardz.com/newz/intel-lga-1851-platform-rumored-to-continue-through-2026-no-ddr4-support
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xbox mı ps mi opel servis geçmişi sorgulama silikon lekesi nasıl çıkar yeni klima neden koku yapar multi split klima yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız