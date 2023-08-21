Intel’in LGA 1851 soketinden yeni detaylar: Sadece DDR5 ve 2026’ya kadar destek

Tam Boyutta Gör Intel'in LGA 1851 soketini temel alan yeni masaüstü platformu DDR4 bellek standardını görünüşe göre desteklemeyecek. Yeni bilgiler gösteriyor ki soket yalnızca DDR5'i desteğine sahip olacak. Bu sayede Intel, her iki bellek standardını da destekleyen mevcut soket LGA 1700 ile üç nesil Core işlemciyi (12 ila 14.) destekleyerek pazarı DDR4'ten DDR5'e zarif bir şekilde geçirmiş olacak. Bununla birlikte Intel sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan Leaf Hobby, LGA 1851'in 2026 yılına kadar Intel'in masaüstü platformu olarak kalacağını söylüyor.

LGA 1851, 2026'ya kadar desteklenebilir

LGA 1851'in şirketin bu yıl çıkacak olan 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisini takip eden Core (Arrow Lake) masaüstü işlemci nesliyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Soket, LGA 1700 ile aynı boyutlara sahip, dolayısıyla eski soketteki soğutucular ile uyumlu olması bekleniyor. LGA 1851, PEG için 16, DMI yonga seti veri yolu için 8 ve CPU'ya bağlı NVMe depolama için 4 hattan oluşan iki set olmak üzere 32 adede kadar PCIe hattına sahip olacak. Bunlardan 16 PEG şeridinin ve 4 şeritten oluşan diğer setin PCIe Gen 5 uyumlu olması beklenirken, yonga seti veri yolunun DMI Gen 4 x8 olarak kalması ve CPU'ya bağlı ikinci NVMe yuvasının Gen 4 olması bekleniyor. Intel'in yeni nesil işlemcilerinin iGPU'ya güncellemeler getirmesi beklendiğinden, soket ayrıca güncellenmiş bir I/O için bağlantılara da sahip olabilir.

AMD'nin 96 çekirdekli canavar işlemcisinin gücü açığa çıktı 3 gün önce eklendi

Detayları hızlıca özetlemek gerekirse, söylentiler Intel'in LGA 1851 soketi ve Arrow Lake ailesi için aşağıdaki özelliklere işaret ediyor:

LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzaması planlanıyor

Yalnızca DDR5 uyumluluğu bulunacak, DDR4 desteği yok

DDR5-6400'e kadar bellek desteği (Yerel JEDEC)

800 Serisi anakartlarla başlayacak

CPU ve PCH sayesinde artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları

Arrow Lake-S, desteklenen ilk masaüstü ailesi olacak

Arrow Lake-S CPU'larda P-Core başına 3 MB L2 önbellek bulunacak

Arrow Lake-S CPU'lar, yenilenmiş Alchemist iGPU'lara sahip olacak

2024’ün ikinci yarısında çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel’in LGA 1851 soketi sadece DDR5 desteğine sahip olacak