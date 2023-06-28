MSI, 27 inç oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör MSI, G24C4 E2 kavisli monitörü ve Optix G274QPX 2K 240Hz oyuncu monitörünü çıkardıktan sonra küresel pazarda G2712V modelini tanıttı. Önceki iki monitör, e-spor tutkunlarını hedef alıyordu. Teknik özelliklerine göre, G2712V espor monitöründen daha çok genel amaçlı bir monitör olarak karşımızda. MSI G2712V özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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MSI G2712V, FHD çözünürlük, 100Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi sunan sahip 27 inç IPS panele sahip. Monitör, 178 derece görüş açısı sunuyor. Renk üretimi açısından, canlı ve doğru renkler sağlayan %84,84 Adobe RGB, %84,14 DCI-P3 ve %108,27 sRGB kapsamı ile etkileyici renk gamına sahip. Monitörün maksimum parlaklığı; 300 nit. Monitör, AMD FreeSync’in temel versiyonunu destekliyor. Monitör, 1 adet DisplayPort 1.2a, 1 adet HDMI 1.4b portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

Parlama önleyici kaplama, yansımayı azaltma ve farklı aydınlatma koşullarında görünürlüğü iyileştirme özellikleri olan monitör, ek güvenlik için Kensington kilidi ile geliyor. Monitör standı kısıtlı hareket sağlıyor, yalnızca eğim ayarı verilebiliyor. Ancak, 100 x 100 mm VESA desteği mevcut. Boyut açısından, monitör standlı 612,49 x 454,02 x 228,24 mm, standsız 612,49 x 368,32 x 45 mm ölçülerinde ve yaklaşık 4 kg (standla birlikte 5,8 kg) ağırlığında. MSI, monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

MSI G2712V oyuncu monitörü özellikleri

Panel boyutu : 27 inç

: 27 inç Panel tipi : IPS

: IPS Panel çözünürlüğü : 1920 x 1080 (FHD)

: 1920 x 1080 (FHD) En boy oranı : 16:9

: 16:9 Parlaklık : 300 nit

: 300 nit Kontrast oranı : 1000:1

: 1000:1 Yenileme hızı : 100Hz

: 100Hz Yanıt süresi : 1ms (MPRT)

: 1ms (MPRT) Portlar : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1.2a, 1 x kulaklık girişi

: 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1.2a, 1 x kulaklık girişi VESA stand : 100 x 100 mm

: 100 x 100 mm Ağırlık: 5.8 kg

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MSI G2712V oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri