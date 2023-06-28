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    MSI, 27 inç oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

    MSI, 27 inç IPS oyun monitörü G2712V'yi tanıttı. Markanın e-spor serisi altında satılan G253PF modelinden oldukça farklı bir oyuncu monitörü karşımızda.         
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    MSI G2712V oyuncu monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    MSI, G24C4 E2 kavisli monitörü ve Optix G274QPX 2K 240Hz oyuncu monitörünü çıkardıktan sonra küresel pazarda G2712V modelini tanıttı. Önceki iki monitör, e-spor tutkunlarını hedef alıyordu. Teknik özelliklerine göre, G2712V espor monitöründen daha çok genel amaçlı bir monitör olarak karşımızda. MSI G2712V özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    MSI G2712V, FHD çözünürlük, 100Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi sunan sahip 27 inç IPS panele sahip. Monitör, 178 derece görüş açısı sunuyor. Renk üretimi açısından, canlı ve doğru renkler sağlayan %84,84 Adobe RGB, %84,14 DCI-P3 ve %108,27 sRGB kapsamı ile etkileyici renk gamına sahip. Monitörün maksimum parlaklığı; 300 nit. Monitör, AMD FreeSync’in temel versiyonunu destekliyor. Monitör, 1 adet DisplayPort 1.2a, 1 adet HDMI 1.4b portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

    Parlama önleyici kaplama, yansımayı azaltma ve farklı aydınlatma koşullarında görünürlüğü iyileştirme özellikleri olan monitör, ek güvenlik için Kensington kilidi ile geliyor. Monitör standı kısıtlı hareket sağlıyor, yalnızca eğim ayarı verilebiliyor. Ancak, 100 x 100 mm VESA desteği mevcut. Boyut açısından, monitör standlı 612,49 x 454,02 x 228,24 mm, standsız 612,49 x 368,32 x 45 mm ölçülerinde ve yaklaşık 4 kg (standla birlikte 5,8 kg) ağırlığında. MSI, monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

    MSI G2712V oyuncu monitörü özellikleri

    • Panel boyutu: 27 inç
    • Panel tipi: IPS
    • Panel çözünürlüğü: 1920 x 1080 (FHD)
    • En boy oranı: 16:9
    • Parlaklık: 300 nit
    • Kontrast oranı: 1000:1
    • Yenileme hızı: 100Hz
    • Yanıt süresi: 1ms (MPRT)
    • Portlar: 1 x HDMI 1.4b, 1 x DP 1.2a, 1 x kulaklık girişi
    • VESA stand: 100 x 100 mm
    • Ağırlık: 5.8 kg
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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