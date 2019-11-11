Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı

    MSI Optix MAG161 taşınabilir oyuncu monitör modeli 240Hz tazeleme hızı, 3ms griden griye tepki süresi, USB Tip-C bağlantı girişi gibi önemli özellikler barındırıyor.
    1 hf.
    2,7b
    1
    3
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı

    Henüz en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020 için oldukça uzun bir zaman dilimi var ancak şimdiden ödül listelemeleri için ürünler gönderilmeye başlandı. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör bunlardan birisi.

    MSI Optix MAG161 özellikleri

    MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör modelinin en önemli özelliği 240Hz tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu Asus ROG Strix XG17 240Hz taşınabilir oyuncu monitörüne rakip yapıyor. Taşınabilir olması ise oyuncular için önemli bir avantaj.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    15.6 inçlik IPS ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunan MSI Optix MAG161 modeli 5ms tepki süresine ve griden griye 3ms tepki süresine sahip. Bağlantı tarafında USB Tip-C ve HDMI girişleri yer alıyor.

    MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör modeli için şimdilik bilinenler bu kadar. G-Sync veya FreeSync uyumluluğu, mavi ışık filtresi, ağırlık gibi özellikler CES 2020 fuarında açıklanacak ancak model yenilik ödülüne layık görülmüş durumda.



    https://hexus.net/tech/news/monitors/136595-msi-optix-mag161-portable-240hz-monitor-way/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez 1 hf. VS18
    Çok kibarsınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 1 hf.
    ya bu işin cılkı çıktı. insan gözü 100 fps algılayabiliyor. hızlı okuma eğitimi alınırsa ve çekirdekten fps oyuncusuysanız belki 140 hz algılanır. 240 hz ekran almakla bitmiyor sisteminde 240 fps verebilmesi gerekiyor. oldu ya 144 hz neyimize yetmiyor da 240 hz alalım ? teknoloji bu konuda gelişmemeli bence. 144 hz de kalmalı ama panel kalitesi artmalı. yazık günah ya. 3 tane ekran kartı yetiştirmek zorunda kalacağız bu gidişle.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    VS18 1 hf. IceRulez
    İyi güldürdünüz
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı Sonraki Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı 1 hf. Yeni Google Asistan eski Pixel telefonlara dağıtılıyor 1 hf. “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti 1 hf. Xiaomi Mi 10 detaylanıyor: 2K ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 5G desteği 1 hf. LG patent ihlali yaptığı gerekçesiyle TCL'ye dava açtı 1 hf. Xiaomi'nin yeni mağazasını gezdik | İşte Mi Note 10'un çıkış tarihi 1 hf. Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor 1 hf. Youtube, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabilir 1 hf. Mini Cheetah robotlarının eğlenirken görüntülendiği yeni bir video yayınladı 1 hf. Honor Watch Magic ve Flypods Lite için cazip kampanya 1 hf. Xerox’tan dev HP hamlesi 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim