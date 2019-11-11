MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör CES 2020 ödülü aldı

Henüz en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020 için oldukça uzun bir zaman dilimi var ancak şimdiden ödül listelemeleri için ürünler gönderilmeye başlandı. MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör bunlardan birisi.

MSI Optix MAG161 özellikleri

MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör modelinin en önemli özelliği 240Hz tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu Asus ROG Strix XG17 240Hz taşınabilir oyuncu monitörüne rakip yapıyor. Taşınabilir olması ise oyuncular için önemli bir avantaj.

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15.6 inçlik IPS ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunan MSI Optix MAG161 modeli 5ms tepki süresine ve griden griye 3ms tepki süresine sahip. Bağlantı tarafında USB Tip-C ve HDMI girişleri yer alıyor.

MSI Optix MAG161 taşınabilir monitör modeli için şimdilik bilinenler bu kadar. G-Sync veya FreeSync uyumluluğu, mavi ışık filtresi, ağırlık gibi özellikler CES 2020 fuarında açıklanacak ancak model yenilik ödülüne layık görülmüş durumda.

https://hexus.net/tech/news/monitors/136595-msi-optix-mag161-portable-240hz-monitor-way/