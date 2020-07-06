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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu

    MSI PRO MP241 profesyonel monitör modeli biraz daha bütçe dostu özellikler kullanarak cebini düşünen tüketicileri hedefine almış. MSI PRO MP241 özellikleri haberimizde.
    3 gün
    1,7b
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu
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    Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarından dolayı bu segmente yönelik ürünlerde bazı özelliklerin öne çıktığını görüyoruz. MSI bu özellikleri biraz daha uygun fiyata yönelik hale getirmeye çalışmış.

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    MSI PRO MP241 özellikleri

    MSI PRO MP241 monitör modelinde 23.8 inçlik Full HD IPS panel bizi karşılıyor. 3 kenarı oldukça ince olan monitör çoklu kullanım için ideal ve oldukça kompakt yapıda. Ekran 60Hz tazeleme hızı sunarken 7ms de tepki süresine sahip.

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    HDMI ve D-Sub girişlerinden aynı anda iki görüntü alabilir ve MSI Display Kit özelliği sayesinde ekranı ikiye bölerek kaynaklar üzerinde çalışabilirsiniz. Parlamayı önleyen kaplama da parlak ışıklarda işinizi kolaylaştırıyor.

    Sade tasarımlı stand ekrana -5 ve 15 derece arasında eğim vermenizi sağlıyor. MSI PRO MP241 profesyonel monitör modeli için henüz bir çıkış tarihi ve fiyatı belirlenmiş değil.

    MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu
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    https://wccftech.com/msi-unveils-the-pro-mp241-a-professional-but-efficient-monitor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 2 gün (düzenlendi)
    Artık Bir Monitörün Profesyonel Olması İçin 10 Bit (DCI P3 %98) - Full Array Led - 140 ppi ve üstü Olması Gerekir Profesyonel Demekle Olmuyor Bu İş24" Full HD (92 ppi) olan bir monitör diğer özelliklere bakmadan çakma profesyonel olduğu belli olur

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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 2 gün (düzenlendi)
    hangi profesyonellere yönelik acaba? profesyonelce içerik tüketenlere galibaedit: şimdi baktım özelliklerine. masamda bir monitör dursun bir gün lazım olur diyen profseyonellere göreymiş.
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 gün
    Adobe RGB srgb değerleri neler bunları söyleyin o zaman pro deriz
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