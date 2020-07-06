MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu

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Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarından dolayı bu segmente yönelik ürünlerde bazı özelliklerin öne çıktığını görüyoruz. MSI bu özellikleri biraz daha uygun fiyata yönelik hale getirmeye çalışmış.

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MSI PRO MP241 özellikleri

MSI PRO MP241 monitör modelinde 23.8 inçlik Full HD IPS panel bizi karşılıyor. 3 kenarı oldukça ince olan monitör çoklu kullanım için ideal ve oldukça kompakt yapıda. Ekran 60Hz tazeleme hızı sunarken 7ms de tepki süresine sahip.

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HDMI ve D-Sub girişlerinden aynı anda iki görüntü alabilir ve MSI Display Kit özelliği sayesinde ekranı ikiye bölerek kaynaklar üzerinde çalışabilirsiniz. Parlamayı önleyen kaplama da parlak ışıklarda işinizi kolaylaştırıyor.

Sade tasarımlı stand ekrana -5 ve 15 derece arasında eğim vermenizi sağlıyor. MSI PRO MP241 profesyonel monitör modeli için henüz bir çıkış tarihi ve fiyatı belirlenmiş değil.

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https://wccftech.com/msi-unveils-the-pro-mp241-a-professional-but-efficient-monitor/

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