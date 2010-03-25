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MSI'dan 14 inç'lik dizüstü bilgisayar: MSI EX465

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden MSI, 14 inç boyutunda dizüstü bilgisayarlarını duyurdu: MSI EX465
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar pazarında söz sahibi olan firmalardan MSI, 14 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarı MSI EX465'i duyurdu. MSI, EX465'te işlemci tercihini Intel Core 2 Duo T6600'dan yana kullanmış, 1GB DDR3 bellekli ATI Radeon HD 5470'e sahip olan MSI EX465'in 14 inç boyutunda LED aydınlatmalı 16:9 görüntü oranı veren ekrana sahip olduğu açıklandı. 6 hücreli bataryasıyla birlikte 2.1 kg ağırlığı bulunan MSI EX465'te 1.3 mp dahili kamera, mikrofon ve kulaklık girişleri unutulmamış.

MSI firmasının ürettiği 14 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarı MSI EX465'in işletim sistemsiz olarak 700$ civarında bir fiyatla satılması bekleniyor


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clioGT 9 yıl
selam arkadaşlar

bugün elime geçen msi ex460 model laptop hiç bir türlü wireless olarak bağlanamıyor internete. bağlantı bulamıyor ki evde çeken en az 10 tane bağlantı olmasına rağmen...

winxp kurulu alette.

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