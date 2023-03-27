Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink insan deneyleri için ortak arıyor

    Elon Musk’ın sahibi olduğu implante edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmeyi amaçlayan Neuralink şirketi, insan deneyleri için ortak arayışına çıkmış durumda.
    Oy Ver
    Musk'ın beyin implantı şirketi insan deneyleri için ortak arıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, düzenleyiciler izin verdiğinde cihazlarını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanırken potansiyel bir klinik deney ortağı olarak ABD'nin en büyük beyin cerrahisi merkezlerinden birisine rotasını döndürdü.

    Neuralink, 2016 yılından bu yana felç ve körlük gibi inatçı durumlara çare olmasını umduğu beyin implantları geliştiriyor. Ancak bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, büyük güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Neuralink’in insan deneylerinde ilerleme başvurusunu reddetmişti. Bu, yapılan planlara büyük bir darbe vurmuştu. Şirket o zamandan beri ajansın endişelerini gidermek için çalışıyor fakat bunun ne zaman gerçekleşeceği tamamen belirsiz.

    Kaynaklar, Neuralink'in insan denemelerinin yürütülmesine yardımcı olması için nörolojik hastalık tedavi ve araştırma kuruluşu olan Barrow Nöroloji Enstitüsü ile görüştüğünü söylüyor. Neuralink'in diğer merkezlerle ortaklık kurmayı da görüştüğü belirtiliyor ancak şimdilik somut bir adım atılmış değil.

    Musk'ın beyin implantı şirketi insan deneyleri için ortak arıyor Tam Boyutta Gör
    Her şey masanın üstüne konulduğunda Neuralink için işler hiç de iç açıcı değil. Zira halihazırda şirket, iki federal soruşturmayla karşı karşıya. ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi geçen yıl Neuralink'teki olası hayvan refahı ihlallerini incelemeye başladı. Mevcut ve eski çalışanlar, şirketin hayvan deneylerini aceleye getirerek gereksiz acı ve ölümlere yol açtığına dair endişelerini bir süre önce aktarmıştı. ABD Ulaştırma Bakanlığı da 2018-2020 yıllarını kapsayan dönemdeki tehlikeli patojenlerin potansiyel yanlış kullanımını araştırdığını söyledi.

    Barrow Nöroloji Enstitüsü ise implantlar konusunda uzman konumunda ancak implante edilen cihazlar Neuralink’ten farklı. Barrow, Parkinson titremelerini azaltmaya yardımcı olmak için 1997 yılında FDA onayı alan ve 175.000'den fazla hastaya implante edilen derin beyin stimülasyon cihazlarıyla çalışıyor.

    Neuralink'in implantı, bilgisayarlarla doğrudan iletişim sağlamak için beyne nüfuz eden veya yüzeyine oturan elektrotlar kullanan bir beyin bilgisayar arayüzü (BCI) cihazı konumunda. Şimdiye kadar hiçbir şirketin BCI implantını piyasaya sürmek için ABD'den onay almadığını da belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba kullanmayı nasıl geliştirebilirim ram cl değeri farklı olursa ne olur yanlışlıkla diş yutulursa ne olur hong kong iphone alınır mı rw hangi mevki

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız