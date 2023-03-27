Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink insan deneyleri için ortak arıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink, düzenleyiciler izin verdiğinde cihazlarını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanırken potansiyel bir klinik deney ortağı olarak ABD'nin en büyük beyin cerrahisi merkezlerinden birisine rotasını döndürdü.

Neuralink, 2016 yılından bu yana felç ve körlük gibi inatçı durumlara çare olmasını umduğu beyin implantları geliştiriyor. Ancak bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, büyük güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Neuralink’in insan deneylerinde ilerleme başvurusunu reddetmişti. Bu, yapılan planlara büyük bir darbe vurmuştu. Şirket o zamandan beri ajansın endişelerini gidermek için çalışıyor fakat bunun ne zaman gerçekleşeceği tamamen belirsiz.

Neuralink kendisine ortak arıyor

Kaynaklar, Neuralink'in insan denemelerinin yürütülmesine yardımcı olması için nörolojik hastalık tedavi ve araştırma kuruluşu olan Barrow Nöroloji Enstitüsü ile görüştüğünü söylüyor. Neuralink'in diğer merkezlerle ortaklık kurmayı da görüştüğü belirtiliyor ancak şimdilik somut bir adım atılmış değil.

Tam Boyutta Gör Her şey masanın üstüne konulduğunda Neuralink için işler hiç de iç açıcı değil. Zira halihazırda şirket, iki federal soruşturmayla karşı karşıya. ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi geçen yıl Neuralink'teki olası hayvan refahı ihlallerini incelemeye başladı. Mevcut ve eski çalışanlar, şirketin hayvan deneylerini aceleye getirerek gereksiz acı ve ölümlere yol açtığına dair endişelerini bir süre önce aktarmıştı. ABD Ulaştırma Bakanlığı da 2018-2020 yıllarını kapsayan dönemdeki tehlikeli patojenlerin potansiyel yanlış kullanımını araştırdığını söyledi.

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Barrow Nöroloji Enstitüsü ise implantlar konusunda uzman konumunda ancak implante edilen cihazlar Neuralink’ten farklı. Barrow, Parkinson titremelerini azaltmaya yardımcı olmak için 1997 yılında FDA onayı alan ve 175.000'den fazla hastaya implante edilen derin beyin stimülasyon cihazlarıyla çalışıyor.

Neuralink'in implantı, bilgisayarlarla doğrudan iletişim sağlamak için beyne nüfuz eden veya yüzeyine oturan elektrotlar kullanan bir beyin bilgisayar arayüzü (BCI) cihazı konumunda. Şimdiye kadar hiçbir şirketin BCI implantını piyasaya sürmek için ABD'den onay almadığını da belirtelim.

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Musk'ın beyin implantı şirketi insan deneyleri için ortak arıyor