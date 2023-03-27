Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink insan deneyleri için ortak arıyor

Neuralink, 2016 yılından bu yana felç ve körlük gibi inatçı durumlara çare olmasını umduğu beyin implantları geliştiriyor. Ancak bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, büyük güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Neuralink’in insan deneylerinde ilerleme başvurusunu reddetmişti. Bu, yapılan planlara büyük bir darbe vurmuştu. Şirket o zamandan beri ajansın endişelerini gidermek için çalışıyor fakat bunun ne zaman gerçekleşeceği tamamen belirsiz.
Neuralink kendisine ortak arıyor
Kaynaklar, Neuralink'in insan denemelerinin yürütülmesine yardımcı olması için nörolojik hastalık tedavi ve araştırma kuruluşu olan Barrow Nöroloji Enstitüsü ile görüştüğünü söylüyor. Neuralink'in diğer merkezlerle ortaklık kurmayı da görüştüğü belirtiliyor ancak şimdilik somut bir adım atılmış değil.
Barrow Nöroloji Enstitüsü ise implantlar konusunda uzman konumunda ancak implante edilen cihazlar Neuralink’ten farklı. Barrow, Parkinson titremelerini azaltmaya yardımcı olmak için 1997 yılında FDA onayı alan ve 175.000'den fazla hastaya implante edilen derin beyin stimülasyon cihazlarıyla çalışıyor.
Neuralink'in implantı, bilgisayarlarla doğrudan iletişim sağlamak için beyne nüfuz eden veya yüzeyine oturan elektrotlar kullanan bir beyin bilgisayar arayüzü (BCI) cihazı konumunda. Şimdiye kadar hiçbir şirketin BCI implantını piyasaya sürmek için ABD'den onay almadığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)