Musk’ın satın alması sonrası Twitter (X) büyük güç kaybetti

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın 1 sene önce satın aldığı Twitter (X), Musk’ın platformu satın alması sonrası çok ciddi sayıda kullanıcı kaybetti.
Web analiz şirketi Similarweb, Twitter (X) hakkında bir araştırma yayınladı. Elon Musk’ın 1 sene önce satın aldığı sosyal medya sitesi, bu süre zarfında platform kullanıcı sayısı gözle görülür bir şekilde düştü. Bu süre zarfında en çok takipçi kazanan hesap ise platformun sahibi Elon Musk’ın hesabı oldu.
Bu 1 yıllık süre zarfında Twitter’ın (X) küresel çapta trafiği yüzde 14 azaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bile trafik yüzde 19 azaldı.
Similarweb'in paylaştığı verilere göre Twitter (X), küresel trafiğinin yanı sıra mobil cihazlarda da en büyük kaybı yaşayan platform oldu. Platform, sadece Amerika’da aylık kullanıcılarının yüzde 17,8'ini kaybetti.
Elon Musk’ın Twitter hesabı platformu satın almadan önce 3-4 milyon civarında etkileşim alırken, şimdilerde 25 milyonun üstünde etkileşim almaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.