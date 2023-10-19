Tam Boyutta Gör

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın 1 sene önce satın aldığı Twitter (X), Musk’ın platformu satın alması sonrası çok ciddi sayıda kullanıcı kaybetti.

Web analiz şirketi Similarweb, Twitter (X) hakkında bir araştırma yayınladı. Elon Musk’ın 1 sene önce satın aldığı sosyal medya sitesi, bu süre zarfında platform kullanıcı sayısı gözle görülür bir şekilde düştü. Bu süre zarfında en çok takipçi kazanan hesap ise platformun sahibi Elon Musk’ın hesabı oldu.

Türk dizileri Avrupa'ya platform aracılığıyla tekrar açılacak 2 gün önce eklendi

Bu 1 yıllık süre zarfında Twitter’ın (X) küresel çapta trafiği yüzde 14 azaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bile trafik yüzde 19 azaldı.

Similarweb'in paylaştığı verilere göre Twitter (X), küresel trafiğinin yanı sıra mobil cihazlarda da en büyük kaybı yaşayan platform oldu. Platform, sadece Amerika’da aylık kullanıcılarının yüzde 17,8'ini kaybetti.

Elon Musk’ın Twitter hesabı platformu satın almadan önce 3-4 milyon civarında etkileşim alırken, şimdilerde 25 milyonun üstünde etkileşim almaya başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Musk’ın satın alması sonrası Twitter (X) büyük güç kaybetti