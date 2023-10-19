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    Musk’ın satın alması sonrası Twitter (X) büyük güç kaybetti

    Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın 1 sene önce satın aldığı Twitter (X), Elon Musk’ın platformu satın alması sonrası çok ciddi sayıda kullanıcı kaybetti.

    Musk’ın satın alması sonrası Twitter (X) büyük güç kaybetti Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın 1 sene önce satın aldığı Twitter (X), Musk’ın platformu satın alması sonrası çok ciddi sayıda kullanıcı kaybetti.

    Web analiz şirketi Similarweb, Twitter (X) hakkında bir araştırma yayınladı. Elon Musk’ın 1 sene önce satın aldığı sosyal medya sitesi, bu süre zarfında platform kullanıcı sayısı gözle görülür bir şekilde düştü. Bu süre zarfında en çok takipçi kazanan hesap ise platformun sahibi Elon Musk’ın hesabı oldu.

    Bu 1 yıllık süre zarfında Twitter’ın (X) küresel çapta trafiği yüzde 14 azaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bile trafik yüzde 19 azaldı.

    Similarweb'in paylaştığı verilere göre Twitter (X), küresel trafiğinin yanı sıra mobil cihazlarda da en büyük kaybı yaşayan platform oldu. Platform, sadece Amerika’da aylık kullanıcılarının yüzde 17,8'ini kaybetti.

    Elon Musk’ın Twitter hesabı platformu satın almadan önce 3-4 milyon civarında etkileşim alırken, şimdilerde 25 milyonun üstünde etkileşim almaya başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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