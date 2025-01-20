Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mustafa Sarıgül’den Trump’a yanıt: Erzincan Coin geliyor

    ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce kendi kripto para birimi TRUMP coin ile ses getirirken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den “Erzincan coin” çıkışı geldi.
    Mustafa Sarıgül’den Trump’a yanıt: Erzincan Coin geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, kendi kripto para birimi TRUMP coin ile milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmayı başardı. Trump’ın “meme coin’i” TRUMP, güncel verilere göre 58.56 dolara fırladı ve yaklaşık 11.7 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Hızını alamayan Trump, eşi Melanie için de MELANIA meme coin’i çıkardı. Bu gelişmelerin üzerine Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den “Erzincan coin” çıkışı geldi.

    Erzincan Coin yolda

    Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Trump’a seslendi. "Daha göreve başlamadan Trump coin'i çıkardın. Binlerce insanı bakalım nereye sürüklüyorsun" diyen Sarıgül, Ercincan coin’in yakında geleceğini söyledi. Ancak herhangi bir detay vermedi.

    Öte yandan Trump'ın meme coin'inin piyasaya sürülmesi, kripto para topluluğunu bile şaşırttı. Hong Kong merkezli bağımsız kripto analisti Justin D'Anethan, “Bunu yalnızca bir başka Trump gösterisi olarak görmezden gelmek cazip olsa da, resmi Trump tokeninin piyasaya sürülmesi, etik ve düzenleyici sorularla dolu bir dizi karmaşık sorunun kapısını aralıyor,” diyor.

    Trump bir “kripto başkanı” olacağına söz vermişti. Başkanlığı döneminde kripto düzenleyici engelleri azaltmayı ve dijital varlıkların yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan idari emirler yayınlaması bekleniyor. Bununla birlikte Trump'ın meme coin çıkışlarıyla birlikte Bitcoin, bu içeriğin yazıldığı srada 108 bin doları aşarak yeni bir rekora imza atmış durumda. Dünyanın en büyük kripto para birimi bu ay şimdiye kadar yüzde 10'dan fazla arttı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba tamiri öğrenme kendi kendini arama kodu arabanın suyu biterse ne olur hyundai elantra alınır mı telefonda arama simgesi kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO POVA 6 PRO 5G
    TECNO POVA 6 PRO 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum