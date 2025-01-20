Mustafa Sarıgül’den Trump’a yanıt: Erzincan Coin geliyor

Erzincan Coin yolda
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Trump’a seslendi. "Daha göreve başlamadan Trump coin'i çıkardın. Binlerce insanı bakalım nereye sürüklüyorsun" diyen Sarıgül, Ercincan coin’in yakında geleceğini söyledi. Ancak herhangi bir detay vermedi.
Öte yandan Trump'ın meme coin'inin piyasaya sürülmesi, kripto para topluluğunu bile şaşırttı. Hong Kong merkezli bağımsız kripto analisti Justin D'Anethan, “Bunu yalnızca bir başka Trump gösterisi olarak görmezden gelmek cazip olsa da, resmi Trump tokeninin piyasaya sürülmesi, etik ve düzenleyici sorularla dolu bir dizi karmaşık sorunun kapısını aralıyor,” diyor.
Trump bir “kripto başkanı” olacağına söz vermişti. Başkanlığı döneminde kripto düzenleyici engelleri azaltmayı ve dijital varlıkların yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan idari emirler yayınlaması bekleniyor. Bununla birlikte Trump'ın meme coin çıkışlarıyla birlikte Bitcoin, bu içeriğin yazıldığı srada 108 bin doları aşarak yeni bir rekora imza atmış durumda. Dünyanın en büyük kripto para birimi bu ay şimdiye kadar yüzde 10'dan fazla arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.