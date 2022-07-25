Rusya’dan ilginç iddia: Savaşta mutant askerler kullanılıyor

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Özellikle Steve Rogers yani Kaptan Amerika olarak bildiğimi süper kahraman filmi ile zayıf askerlere bir takım genler enjekte ederek mutasyon geçirmesini ve güçlü bir asker olmasını izlemiştik. Elbette bilim kurgu olmasına rağmen bugün pek çok tartışmanın da temelinde yer alıyor.

Ukrayna askerleri mutant mı?

Rusya yetkilileri tarafından Rus halkına yapılan ilginç açıklamaya göre Ukrayna mutant askerler kullanıyor ve bu yüzden Rusya savaşta zorlanıyor. Bu askerler ABD biyolojik laboratuvarlarında üretilmiş ve sahaya sürülmüş.

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Emekli ABD generali William Enyart ise Rusya’nın 2015 yılından bu yana mutant asker iddiasını gündeme getirdiği ve belli ki çok çizgi film izlediğini belirtiyor. Savaşta zorlanan Rusya’nın bozulan ekonomiyi unutturmak için bu tür yalanlar uydurduğu dile getirilirken Rus askerlerinin stratejiden yoksun bir şekilde savaştığı ve işin sonunda bir karabasan hikayesi uydurulduğunu dile getiriyor. Rusya savaşın başlarında Ukrayna’nın kara büyücüler ile savunma yaptığı iddiasında bulunmuştu.

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