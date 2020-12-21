Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde pandemi ilan edilmiş ve dün İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Covid enfeksiyonlarının yeni varyantlarının görüldüğünü ve Dü nya Sağlık Örgütü'nün konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı .
Şimdi ise Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince yayımlanan raporda mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği açıklandı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu
SARS-CoV-2 VUI 202012/01
İngiltere'den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandı ve rapora göre yeni varyanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi.
İsimde yer alan 2020, DNA ya da RNA dizilimindeki değişimin incelendiği yılı; 12 ayı, 01 ise değişimin kodunu temsil etmekle birlikte VUI eki de varyantın inceleme altında olduğunu belirtiyor.
Dün açıklanan koronavirüs mutasyonu hakkındaki haberimize ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"
Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-yeni-koronavirus-mutasyonunun-adi-belli-oldu-41694407 https://www.donanimhaber.com/ingiltere-de-yeni-koronavirus-varyanti-tespit-edildi--128095 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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