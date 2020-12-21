Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu

    Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince yayımlanan raporda mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği belirtildi.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    1,8b
    5
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde pandemi ilan edilmiş ve dün İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Covid enfeksiyonlarının yeni varyantlarının görüldüğünü ve Dü nya Sağlık Örgütü'nün konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı .

    Şimdi ise Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince yayımlanan raporda mutasyona uğrayan koronavirüse şimdilik "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" ismi verildiği açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

    SARS-CoV-2 VUI 202012/01

    Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    İngiltere'den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandı ve rapora göre yeni varyanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi.

    İsimde yer alan 2020, DNA ya da RNA dizilimindeki değişimin incelendiği yılı; 12 ayı, 01 ise değişimin kodunu temsil etmekle birlikte VUI eki de varyantın inceleme altında olduğunu belirtiyor.

    Dün açıklanan koronavirüs mutasyonu hakkındaki haberimize ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-yeni-koronavirus-mutasyonunun-adi-belli-oldu-41694407 https://www.donanimhaber.com/ingiltere-de-yeni-koronavirus-varyanti-tespit-edildi--128095 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Editörün Seçimi Yorum
    Covid-19 Pro
    Yorumu gör »     theJuDGe_41
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Covid-19 Pro
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Covid-19 BE (British Edition)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SeniorGrandMaster 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    nur topu gibi yeni kovidimiz de oldu. adini da koydular. buyuyunce muruvvetini de goruruz artik. torunlari felanda olur belki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    barsahin (Barış Şahin) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka değil seneye de Covid 21 lansmanı yapılacak sanki, iş o noktaya gidiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ProfXavier (Emre Taner) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Covid19 - We Find Ways"
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    narkotik_1989 (fatih tulum) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim arabanın şasisi bundan daha kısa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Covid 20 S Plus
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fifa, Pes, NBA gibi her sene yenisi çıkmaz umarım.

    Covid-19 2K20, Covid-19 2K21 falan diye giderse yandık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sdbz (Sezai Kuyu) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Covid-19 XT
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Covid-20 yapaydınız bunu nasıl telafuz edeceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) androidmakaleniz
    Şimdilik bu isim verilmiş yakında kısa ismini verirler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 genetik mühendisliğinin zirvesi olacak cov20 daha hızlı daha etkili ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    5 Kişi Okuyor (0 Üye, 5 Misafir) 2 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1828 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilim, bilimsel ve
    26 etiket daha sağlık sağlıklı koronavirüs koronavirüsü çin koronavirüs van koronavirüs amd koronavirüs koronavirüs oyun koronavirüs vaka koronavirüs test iran koronavirüs koronavirüs ilaç geely koronavirüs koronavirüs testi koronavirüs ilacı koronavirüs aşısı koronavirüs maske koronavirüs önlem apple koronavirüs 5g ve koronavirüs koronavirüs takip koronavirüs tanısı koronavirüs teşhis koronavirüs sayısı google koronavirüs Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı 11 sa. Hayabusa2'nin hedefindeki yeni asteroit böyle görüntülendi 11 sa. Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı 12 sa. Goodyear'dan tükenmeyen lastik: ReCharge 12 sa. Sony'nin God of War ve Uncharted 4'ten kazandığı müthiş para ortaya çıktı 12 sa. ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor 13 sa. 11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak 13 sa. Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider 13 sa. Elephone PX Pro telefon ve W6 akıllı saati denedik 13 sa. Wonder Woman 1984'ün gişe hasılatı beklenenden çok daha düşük 14 sa. Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı 14 sa. Xbox Game Pass'e "Aile Üyeliği" gelebilir 15 sa. Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor 15 sa. Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf 16 sa. AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü 16 sa. 65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde 17 sa. Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu 17 sa. Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor 17 sa. Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu 18 sa. AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu Sonraki Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı 19 sa. Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor 20 sa. ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı 21 sa. TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı 21 sa. Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı 21 sa. Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor 22 sa. ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak 23 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 23 sa. Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak 1 gün Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı 1 gün Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor 1 gün Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor 1 gün Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek 1 gün Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı 1 gün Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu 1 gün Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz 1 gün Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi 1 gün Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız