Vivo, online satış platformu myvivoshop.com’un birinci yaşını kutluyor

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’un bir yılı geride bıraktı. Myvivoshop.com’un 1. yaşına özel kampanyalar başlıyor. İlk etapta iki kampanya ile kutlama başladı.

Çekilişle bir kişiye 20 bin TL'lik tatil hediye

Myvivoshop.com’dan 1 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında alışveriş yapan kullanıcılar arasından yapılacak çekilişle belirlenecek bir şanslı kişiye Jolly Tur’dan 20.000 TL değerinde tatil çeki hediye edilecek. Jolly Tur tatil hediye çeki; teslim tarihi itibariyle bir yıl boyunca yurt dışı ve gemi turları, yurt içi kültür turları, yurt içi ve Kıbrıs otel konaklamalarının tamamında geçerli olacak.

Vivo S17 ve S17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. önce eklendi

TWS2 ANC kulaklık 1 TL

Diğer kampanyada ise hızlı kullanıcılar ödüllendirilecek. 1-8-15-22 Haziran tarihlerinde 20:00 -23:59 saatleri arası herhangi bir model akıllı telefon satın alan ilk beş kullanıcı, 1.599 TL değerindeki TWS2 ANC kulaklığı myvivoshop.com’dan sadece 1 TL’ye satın alabilecek.

Myvivoshop.com’un 1. yaşına özel indirimler ve kampanyalar devam edecek. Detaylı bilgi için https://myvivoshop.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Myvivoshop.com’un birinci yaşına özel kampanyalar başladı