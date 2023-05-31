Vivo, online satış platformu myvivoshop.com’un birinci yaşını kutluyor

Çekilişle bir kişiye 20 bin TL'lik tatil hediye
Myvivoshop.com’dan 1 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında alışveriş yapan kullanıcılar arasından yapılacak çekilişle belirlenecek bir şanslı kişiye Jolly Tur’dan 20.000 TL değerinde tatil çeki hediye edilecek. Jolly Tur tatil hediye çeki; teslim tarihi itibariyle bir yıl boyunca yurt dışı ve gemi turları, yurt içi kültür turları, yurt içi ve Kıbrıs otel konaklamalarının tamamında geçerli olacak.
TWS2 ANC kulaklık 1 TL
Diğer kampanyada ise hızlı kullanıcılar ödüllendirilecek. 1-8-15-22 Haziran tarihlerinde 20:00 -23:59 saatleri arası herhangi bir model akıllı telefon satın alan ilk beş kullanıcı, 1.599 TL değerindeki TWS2 ANC kulaklığı myvivoshop.com’dan sadece 1 TL’ye satın alabilecek.
Myvivoshop.com’un 1. yaşına özel indirimler ve kampanyalar devam edecek. Detaylı bilgi için https://myvivoshop.com adresini ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)