Vivo V29 serisi için 3.000 TL takas desteği kampanyası başladı

1-30 Eylül tarihlerinde Myvivoshop üzerinden eski telefonunu getiren kullanıcılara Vivo V29 5G için 3.000 TL takas desteği, Vivo V29 Lite 5G için 2.500 TL takas desteği veriliyor.
Kampanyadan yararlanmak için myvivoshop’un Eskiyi Getir Yeniyi Götür sayfası üzerinden yönlendirilecekleri EasyCep web sayfasında eski telefonunuz hakkındaki bilgileri görerek adres sayfası aşamasında takas desteği miktarını görebilir ve işlemi tamamlayabilirsiniz. Telefonunuzu gönderdikten sonra hesabınıza teklif edilen miktar yatırılacak ve buna ek olarak takas desteği tutarı kadar indirim kuponu mail adresinize gönderilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.