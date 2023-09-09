Vivo V29 serisi için 3.000 TL takas desteği kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Vivo Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’da yılın en büyük değişim kampanyası başladı. Eski telefonunu getiren müşteriler, Vivo V29 5G ve Vivo V29 Lite 5G modelini avantajlı takas teklifleriyle satın alabiliyor.

1-30 Eylül tarihlerinde Myvivoshop üzerinden eski telefonunu getiren kullanıcılara Vivo V29 5G için 3.000 TL takas desteği, Vivo V29 Lite 5G için 2.500 TL takas desteği veriliyor.

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Kampanyadan yararlanmak için myvivoshop’un Eskiyi Getir Yeniyi Götür sayfası üzerinden yönlendirilecekleri EasyCep web sayfasında eski telefonunuz hakkındaki bilgileri görerek adres sayfası aşamasında takas desteği miktarını görebilir ve işlemi tamamlayabilirsiniz. Telefonunuzu gönderdikten sonra hesabınıza teklif edilen miktar yatırılacak ve buna ek olarak takas desteği tutarı kadar indirim kuponu mail adresinize gönderilecek.

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Vivo V29 serisi için 3 bin TL'ye varan takas kampanyası başladı