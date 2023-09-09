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    Anlık Bildirim

    Vivo V29 serisi için 3.000 TL takas desteği kampanyası başladı

    Vivo Türkiye'nin online satış platformunda Vivo V29 5G ve Vivo V29 Lite 5G için Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyası başladı. Eski telefonunu getirenlere 3.000 TL'ye varan indirim kuponu gönderiliyor.
    Vivo V29 serisi için 3 bin TL'ye varan takas kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Vivo Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’da yılın en büyük değişim kampanyası başladı. Eski telefonunu getiren müşteriler, Vivo V29 5G ve Vivo V29 Lite 5G modelini avantajlı takas teklifleriyle satın alabiliyor.

    1-30 Eylül tarihlerinde Myvivoshop üzerinden eski telefonunu getiren kullanıcılara Vivo V29 5G için 3.000 TL takas desteği, Vivo V29 Lite 5G için 2.500 TL takas desteği veriliyor.

    Kampanyadan yararlanmak için myvivoshop’un Eskiyi Getir Yeniyi Götür sayfası üzerinden yönlendirilecekleri EasyCep web sayfasında eski telefonunuz hakkındaki bilgileri görerek adres sayfası aşamasında takas desteği miktarını görebilir ve işlemi tamamlayabilirsiniz. Telefonunuzu gönderdikten sonra hesabınıza teklif edilen miktar yatırılacak ve buna ek olarak takas desteği tutarı kadar indirim kuponu mail adresinize gönderilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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