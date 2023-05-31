Fiyat performans odaklı Vivo S17 ve S17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, fiyat performans odaklı Vivo S17 serisini duyurdu. Peki Vivo S17, S17t ve S17 Pro modellerinden oluşan akıllı telefon ailesi, beraberinde neler getiriyor? İşte rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Vivo S17, S17t ve S17 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.

Vivo S17 ve S17T özellikleri

Vivo S17 ve S17T, ön bölümde 2800 x 1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 10 bit 6,78 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile vitrine çıkacak. Ayrıca bu ekrana HDR10+ desteği, 800000:1 kontrast oranı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada Vivo S17 ve S17T arasındaki tek farkın yonga seti olduğunu belirtelim.

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Vivo S17 gücünü Snapdragon 778G Plus platformundan alırken, S17T modelinde MediaTek Dimensity 8050 yonga seti bulunacak. Ek olarak 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB (UFS 2.2) / 512 GB (UFS 3.1) depolama ile eşleştirilen her iki cihaz, kutusundan 80W hızlı şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 (OriginOS 3.0) ile çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde Vivo S17 ve S17T, OIS destekli 50MP Samsung GN5 birincil ve 8MP Sony IMX 355 geniş açı olmak üzere ikili bir kurulumdan destek alıyor. Ön tarafta ise 50MP Samsung JN1 selfie sensörü bulunmakta.

Vivo S17 serisinde ön plana çıkan bir diğer özellik ise cihazların arka tasarımı için geliştirilen partikül teknolojisi. 15 milyon manyetik parçacık ile bu tasarım, şık ve benzersiz karmaşık desenler sunuyor. Vivo S17 ve S17T'nin diğer özellikleri arasında, ekran altı parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type C yer alıyor.

Ekran: 6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık

6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 778G Plus / MediaTek Dimensity 8050 (Vivo S17T)

Snapdragon 778G Plus / MediaTek Dimensity 8050 (Vivo S17T) Bellek: 8/16 GB

8/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 50MP Samsung GN5 (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı)

50MP Samsung GN5 (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı) Ön Kamera: 50 MP Samsung JN1

50 MP Samsung JN1 Pil: 4.600mAh (80W hızlı şarj)

4.600mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3.0

Android 13 OriginOS 3.0 Boyutlar: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm

164.2 x 74.4 x 7.5 mm Ağırlık: 186 gram

Vivo S17 fiyatı:

Vivo S17 8GB + 256GB – 351 dolar

Vivo S17 12GB + 256GB – 394 dolar

Vivo S17 12GB + 512GB – 422 dolar

Vivo S17 Pro özellikleri

Temel modele benzer şekilde Vivo S17 Pro, ön tarafta 2800 x 1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında 10 bit kavisli AMOLED panele sahip. Burada yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, HDR10+ desteği, 80.000.00:1 kontrast oranı, 2160Hz PWM karartma ve 1300 nit yerel tepe parlaklık korunmuş. Kaputun altında ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen cihaz, MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde S17 Pro, OIS destekli 50 MP IMX766V birincil sensör, 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açı ve 12 MP Sony IMX663 2x telefoto olmak üzere üçlü bir kuruluma sahip. Ön tarafta ise 50 MP Samsung JN1 konumlandırılmış. Kutusundan 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.600mAh pil ve Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 çıkacak cihazın diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type C yer alıyor.

Ekran: 6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık

6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 Bellek: 8/16 GB

8/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 50MP OIS IMX766V (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı), 12MP IMX633 2x telefoto (derinlik)

50MP OIS IMX766V (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı), 12MP IMX633 2x telefoto (derinlik) Ön Kamera: 50 MP Samsung JN1

50 MP Samsung JN1 Pil: 4.600mAh (80W hızlı şarj)

4.600mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3.0

Android 13 OriginOS 3.0 Boyutlar: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm

164.2 x 74.4 x 7.5 mm Ağırlık: 188 gram

Vivo S17 Pro fiyatı:

Vivo S17 Pro 8GB + 256GB – 435 dolar

Vivo S17 Pro 12GB + 256GB – 465 dolar

Vivo S17 Pro 12GB + 512GB – 490 dolar

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Vivo S17 ve S17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri