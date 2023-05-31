Fiyat performans odaklı Vivo S17 ve S17 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo S17 ve S17T özellikleri
Vivo S17 ve S17T, ön bölümde 2800 x 1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan sunan 10 bit 6,78 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekran ile vitrine çıkacak. Ayrıca bu ekrana HDR10+ desteği, 800000:1 kontrast oranı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 1300 nit tepe parlaklık eşlik ediyor. Bu noktada Vivo S17 ve S17T arasındaki tek farkın yonga seti olduğunu belirtelim.
Vivo S17 gücünü Snapdragon 778G Plus platformundan alırken, S17T modelinde MediaTek Dimensity 8050 yonga seti bulunacak. Ek olarak 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB (UFS 2.2) / 512 GB (UFS 3.1) depolama ile eşleştirilen her iki cihaz, kutusundan 80W hızlı şarj destekli 4.600mAh pil ve Android 13 (OriginOS 3.0) ile çıkıyor.
Vivo S17 serisinde ön plana çıkan bir diğer özellik ise cihazların arka tasarımı için geliştirilen partikül teknolojisi. 15 milyon manyetik parçacık ile bu tasarım, şık ve benzersiz karmaşık desenler sunuyor. Vivo S17 ve S17T'nin diğer özellikleri arasında, ekran altı parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type C yer alıyor.
- Ekran: 6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 778G Plus / MediaTek Dimensity 8050 (Vivo S17T)
- Bellek: 8/16 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Arka Kamera: 50MP Samsung GN5 (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı)
- Ön Kamera: 50 MP Samsung JN1
- Pil: 4.600mAh (80W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM
- İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3.0
- Boyutlar: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm
- Ağırlık: 186 gram
Vivo S17 fiyatı:
- Vivo S17 8GB + 256GB – 351 dolar
- Vivo S17 12GB + 256GB – 394 dolar
- Vivo S17 12GB + 512GB – 422 dolar
Vivo S17 Pro özellikleri
Temel modele benzer şekilde Vivo S17 Pro, ön tarafta 2800 x 1260 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında 10 bit kavisli AMOLED panele sahip. Burada yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, HDR10+ desteği, 80.000.00:1 kontrast oranı, 2160Hz PWM karartma ve 1300 nit yerel tepe parlaklık korunmuş. Kaputun altında ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen cihaz, MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alıyor.
- Ekran: 6.78 inç, 10 bit AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz, 1300 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
- Bellek: 8/16 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Arka Kamera: 50MP OIS IMX766V (ana), 8MP IMX 355 (ultra geniş açılı), 12MP IMX633 2x telefoto (derinlik)
- Ön Kamera: 50 MP Samsung JN1
- Pil: 4.600mAh (80W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Çift SIM
- İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3.0
- Boyutlar: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm
- Ağırlık: 188 gram
Vivo S17 Pro fiyatı:
- Vivo S17 Pro 8GB + 256GB – 435 dolar
- Vivo S17 Pro 12GB + 256GB – 465 dolar
- Vivo S17 Pro 12GB + 512GB – 490 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)