Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı

- Vivo V29 Serisinde Okula Dönüş Kampanyası
- Flaş İndirimler
- Vivo V29 Lite 5G özellikleri
- Vivo V29 5G özellikleri
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Vivo V29 Serisinde Okula Dönüş Kampanyası
İnovatif star Işığı özelliği ve amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle dikkat çeken Vivo V29 5G modeli ise 5.299 TL değerinde hediyeler ile geliyor. Vivo V29 5G’nin yanında Vivo TWS Air kulaklık, 1 yıl ek garanti ve ekran onarım paketi hediye ediliyor.
Ayrıca Vivo Türkiye, bu telefonlar için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl boyunca Android güvenlik güncellemesi sözü veriyor.
Flaş İndirimler
Her gün yenilenen ve saat 19.00 ile 23.59 arasında geçerli olan indirimlerde ise Vivo telefonlarda önemli indirimler uygulanıyor. Örneğin bu akşamki indirimlerde Vivo V25 5G, Vivo V23 5G ve Vivo V21e’de 4.000 TL tutarında indirim yapılacak.
Vivo V29 Lite 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
- Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128GB UFS 2.2
- Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.45
- Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
- Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
- Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
- Ağırlık: 177g
Vivo V29 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
- RAM: 8+12GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm
- Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
- Ağırlık: 186 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.