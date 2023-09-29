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    Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı

    Vivo'nun orta-üst segmente yönelik Vivo V29 5G ve Vivo V29 Lite 5G modellerinde okula dönüş kampanyası başladı. Telefonların yanında yaklaşık 5 bin TL'lik paket hediye ediliyor.
    Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de üretim yapan Çinli akıllı telefon markası Vivo, kendi online satış platformu myvivoshop.com'da Okula Dönüş kampanyası başlattı. Vivo’nun orta-üst segmente yönelik Vivo V29 serisinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca her gün yenilenen Flaş İndirimler ile diğer Vivo modellerini indirimli olarak satın alma imkanı sunuluyor.

    Vivo V29 Serisinde Okula Dönüş Kampanyası

    Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    120 Hz AMOLED ekranı ve 64 MP kamerası ile öne çıkan Vivo V29 Lite 5G, 4.999 TL değerindeki hediyeleriyle beraber 15.999 TL’ye satılıyor. Telefonun yanında Vivo TWS Air kulaklık, 1 yıl ek garanti ve ekran onarım paketi hediye ediliyor.

    İnovatif star Işığı özelliği ve amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle dikkat çeken Vivo V29 5G modeli ise 5.299 TL değerinde hediyeler ile geliyor. Vivo V29 5G’nin yanında Vivo TWS Air kulaklık, 1 yıl ek garanti ve ekran onarım paketi hediye ediliyor.

    Ayrıca Vivo Türkiye, bu telefonlar için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl boyunca Android güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

    Flaş İndirimler

    Her gün yenilenen ve saat 19.00 ile 23.59 arasında geçerli olan indirimlerde ise Vivo telefonlarda önemli indirimler uygulanıyor. Örneğin bu akşamki indirimlerde Vivo V25 5G, Vivo V23 5G ve Vivo V21e’de 4.000 TL tutarında indirim yapılacak.

    Vivo V29 Lite 5G özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
    • Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
    • Ağırlık: 177g

    Vivo V29 5G özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
    • RAM: 8+12GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS
    • 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm
    • Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
    • Ağırlık: 186 gram
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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