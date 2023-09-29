Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de üretim yapan Çinli akıllı telefon markası Vivo, kendi online satış platformu myvivoshop.com'da Okula Dönüş kampanyası başlattı. Vivo’nun orta-üst segmente yönelik Vivo V29 serisinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca her gün yenilenen Flaş İndirimler ile diğer Vivo modellerini indirimli olarak satın alma imkanı sunuluyor.

Vivo V29 Serisinde Okula Dönüş Kampanyası

Tam Boyutta Gör 120 Hz AMOLED ekranı ve 64 MP kamerası ile öne çıkan Vivo V29 Lite 5G, 4.999 TL değerindeki hediyeleriyle beraber 15.999 TL’ye satılıyor. Telefonun yanında Vivo TWS Air kulaklık, 1 yıl ek garanti ve ekran onarım paketi hediye ediliyor.

İnovatif star Işığı özelliği ve amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle dikkat çeken Vivo V29 5G modeli ise 5.299 TL değerinde hediyeler ile geliyor. Vivo V29 5G’nin yanında Vivo TWS Air kulaklık, 1 yıl ek garanti ve ekran onarım paketi hediye ediliyor.

Ayrıca Vivo Türkiye, bu telefonlar için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl boyunca Android güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı: Güçlü geliyor 2 gün önce eklendi

Flaş İndirimler

Her gün yenilenen ve saat 19.00 ile 23.59 arasında geçerli olan indirimlerde ise Vivo telefonlarda önemli indirimler uygulanıyor. Örneğin bu akşamki indirimlerde Vivo V25 5G, Vivo V23 5G ve Vivo V21e’de 4.000 TL tutarında indirim yapılacak.

Vivo V29 Lite 5G özellikleri

Ekran : 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm) Bellek : 8GB LPDDR4x RAM

: 8GB LPDDR4x RAM Depolama : 128GB UFS 2.2

: 128GB UFS 2.2 Arka kamera : 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.45

: 16MP f/2.45 Yazılım : FunTouch OS 13, Android 13

: FunTouch OS 13, Android 13 Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

: 5000 mAh, 44w hızlı şarj Boyut : 164.24 x 74.79 x 7.89mm

: 164.24 x 74.79 x 7.89mm Ağırlık: 177g

Vivo V29 5G özellikleri

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+

6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM: 8+12GB

8+12GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS

50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm

50 MP, f/2.0, 22mm Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)

4.600 mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm

164.1 × 74.8 × 7.46 mm Ağırlık: 186 gram

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Vivo V29 serisinde okula dönüş kampanyası başladı