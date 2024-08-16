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    Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini 81 ilde kullanıma sundu

    Eski telefonunu yenilemek isteyen Hepsiburada müşterileri, evden çıkmadan eski telefonunu yenileyebilecek. "Eskiyi Kapıda Yenile" hizmeti 81 ilde kullanıma sunuldu.
    Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini başlattı Tam Boyutta Gör
    Hayatın yoğun temposunda telefon değiştirmek isteyen kullanıcılar, eski telefonunu ikinci el olarak satmak yerine eskiyi yenileme platformlarını daha fazla tercih etmeye başladı. Hepsiburada, eski telefonun değerinin anında indirim olarak yansıdığı, değişim hizmetinde 81 ilde kapıda yenileme imkanı sunmaya başladı.

    Hepsiburada, 81 ilde “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini hayata geçirdi. HepsiJET’in lojistik desteğiyle tüm şehirlerdeki kullanıcılar, eski telefonunu kapıdan Hepsiburada’ya verebilecek.

    Hizmetten yararlanmak için yeni telefonu seçip değiştirmek istediğiniz eski telefonla ilgili bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra Hepsiburada telefonunuza ön teklif sunuyor. Ön teklifi kabul ettikten sonra HepsiJET tarafından yeni telefonunuz teslim edilip eskisi alınıyor.

    Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini başlattı Tam Boyutta Gör

    Verilen eski telefonlara ne oluyor?

    Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini, Ticaret Bakanlığı tarafından Yenileme Yetki Belgesi alan yerli girişim Getmobil iş birliği ile hayata geçirdi. Eski telefonlardaki veriler silinerek Getmobil’in teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yenilenmiş olarak satışa sunuluyor. Böylelikle hem ekonomik açıdan hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından katkı elde edebilirsiniz.

    Hedef yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenilemek

    Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer, 2022’de başlatılan eski telefonu yenileme hizmeti ile bugüne kadar 60 bin telefonun yenilendiğini söyledi. Eskiyi Kapında Yenile hizmetinden ise yıl sonuna kadar 50 bin telefonun kapıda yenilenmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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