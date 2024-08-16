Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini 81 ilde kullanıma sundu

- Verilen eski telefonlara ne oluyor?
- Hedef yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenilemek
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Hepsiburada, 81 ilde “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini hayata geçirdi. HepsiJET’in lojistik desteğiyle tüm şehirlerdeki kullanıcılar, eski telefonunu kapıdan Hepsiburada’ya verebilecek.
Hizmetten yararlanmak için yeni telefonu seçip değiştirmek istediğiniz eski telefonla ilgili bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra Hepsiburada telefonunuza ön teklif sunuyor. Ön teklifi kabul ettikten sonra HepsiJET tarafından yeni telefonunuz teslim edilip eskisi alınıyor.
Verilen eski telefonlara ne oluyor?
Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini, Ticaret Bakanlığı tarafından Yenileme Yetki Belgesi alan yerli girişim Getmobil iş birliği ile hayata geçirdi. Eski telefonlardaki veriler silinerek Getmobil’in teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yenilenmiş olarak satışa sunuluyor. Böylelikle hem ekonomik açıdan hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından katkı elde edebilirsiniz.
Hedef yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenilemek
Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer, 2022’de başlatılan eski telefonu yenileme hizmeti ile bugüne kadar 60 bin telefonun yenilendiğini söyledi. Eskiyi Kapında Yenile hizmetinden ise yıl sonuna kadar 50 bin telefonun kapıda yenilenmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.