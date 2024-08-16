Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini 81 ilde kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör Hayatın yoğun temposunda telefon değiştirmek isteyen kullanıcılar, eski telefonunu ikinci el olarak satmak yerine eskiyi yenileme platformlarını daha fazla tercih etmeye başladı. Hepsiburada, eski telefonun değerinin anında indirim olarak yansıdığı, değişim hizmetinde 81 ilde kapıda yenileme imkanı sunmaya başladı.

Hepsiburada, 81 ilde “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini hayata geçirdi. HepsiJET’in lojistik desteğiyle tüm şehirlerdeki kullanıcılar, eski telefonunu kapıdan Hepsiburada’ya verebilecek.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanalımız açıldı 10 sa. önce eklendi

Hizmetten yararlanmak için yeni telefonu seçip değiştirmek istediğiniz eski telefonla ilgili bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu yanıtladıktan sonra Hepsiburada telefonunuza ön teklif sunuyor. Ön teklifi kabul ettikten sonra HepsiJET tarafından yeni telefonunuz teslim edilip eskisi alınıyor.

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Verilen eski telefonlara ne oluyor?

Hepsiburada, “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetini, Ticaret Bakanlığı tarafından Yenileme Yetki Belgesi alan yerli girişim Getmobil iş birliği ile hayata geçirdi. Eski telefonlardaki veriler silinerek Getmobil’in teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yenilenmiş olarak satışa sunuluyor. Böylelikle hem ekonomik açıdan hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından katkı elde edebilirsiniz.

Hedef yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenilemek

Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer, 2022’de başlatılan eski telefonu yenileme hizmeti ile bugüne kadar 60 bin telefonun yenilendiğini söyledi. Eskiyi Kapında Yenile hizmetinden ise yıl sonuna kadar 50 bin telefonun kapıda yenilenmesi hedefleniyor.

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Hepsiburada eski telefonu kapıda yenileme hizmetini başlattı