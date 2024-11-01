n11’de kasım fırsatları başladı: İşte düşen ilk indirimli ürünler

- İndirimli Ürünler
- İşte n11'de Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Kupon Fırsatları
- 11’lik Fiyatlar!
- Vade Farksız 9 Taksit Fırsatı
- %5 UçUç Puan
- Yorumlar
Kampanya sayfası: n11 Kasım Kampanyaları
İndirimli Ürünler
1-4 Kasım tarihlerinde telefon, bilgisayar, oyun konsolu, küçük ev aletleri, elektronik, giyim, süpermarket, ev&yaşam, anne&bebek, spor, outdoor ve otomotiv kategorilerinde indirimli fiyatlar sunulacak. Marka kampanyaları ile sevilen markalarda indirimler yapılacak. n11 Mağazası, çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunacak.
İşte n11'de Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Xiaomi Redmi 13C 8 GB 256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)
- Samsung Galaxy A55 5G 8 GB 256 GB (Samsung Türkiye Garantili)
- Samsung Galaxy S23 8 GB 256 GB (Samsung Türkiye Garantili)
- Samsung 65QN85D 65" 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV
- TCL 98P755 98" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Google LED TV
- Sony Playstation 5 PS5 Slim 1 TB Digital Edition Oyun Konsolu (İthalatçı Garantili)
- Huawei Watch GT4 46 MM Akıllı Saat (Huawei Türkiye Garantili)
- Arçelik 1000 KMX 10 KG A++ Isı Pompalı Kurutma Makinesi
- Skyjet Nitro 16 Elektrikli Bisiklet Siyah
- Nespresso Essenza Mini C30 Kahve Makinesi
- Roborock Q7 Max Akıllı Robot Süpürge Beyaz
- Dyson V15S Detect Submarine Islak ve Kuru Dikey Şarjlı Süpürge
- Arora ZR1 Elektrikli Motosiklet
- DJI Osmo Action 4 Adventure Combo Aksiyon Kamerası
- LEGO® Technic McLaren Formula 1™ Yarış Arabası 42141
- Fissler Vitaquick Green Point Düdüklü Tencere Seti 6 + 3.5 LT
Tüm indirimli ürünler: n11 Kasım İndirimleri
Kupon Fırsatları
n11 1-4 Kasım tarihlerinde günde 5 farklı saatte Süper Tık Hızı kuponlar dağıtacak. Kuponmatik kampanyası ile çarkı çevirenlere kuponlar verilecek. Yeni üyelere 400 TL’ye varan kupon hediye ediliyor.
11’lik Fiyatlar!
n11’in sevilen kampanyalarından “11’lik Fiyatlar” geri dönüyor. Çeşitli ürünlerde 11 TL’den 1.111 TL’ye katlanan fiyatlar sunulacak. Müşteriler, avantajlı fiyatlardan alışveriş yapma imkanı elde edecek.
Kampanya sayfası: 11'lik Fiyatlar
Vade Farksız 9 Taksit Fırsatı
Getir’in dijital bankacılık hizmeti getirfinans’a katılan kullanıcılar, n11’de belirli kategorilerde 9 aya varan vade farksız taksit imkanından yararlanabiliyor.
%5 UçUç Puan
n11’de alışveriş yaptıkça UçUç Puan kazanabilirsiniz. Kampanya dönemi boyunca her alışverişte %5 oranında (maksimum 50 TL) UçUç Puan kazanacaksınız.
Detaylar için: n11 İndirimleriBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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