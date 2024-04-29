n11'de Anneler Günü indirimleri başladı: Anneler Günü için hediye önerileri!

n11’de bugün başlayan Anneler Günü indirimleri, 12 Mayıs’ta sona erecek. n11, henüz ne alacağına karar veremeyen müşteriler için Hediye Fikirli sayfasını kullanıma sundu. Kıyafetten teknolojiye, ev ürünlerinden kozmetiğe pek çok kategoride hediye fikirleri listeleniyor.
n11'in Anneler Günü Hediye Fikirleri
Ayrıca ne alacağına karar veremeyenler için şu anda indirime giren ürünler arasından annenize hediye alabileceğiniz çeşitli indirimli hediyeler seçtik. Sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.
Anneler Günü için DH'nin Hediye Önerileri
- Samsung Galaxy S23 FE 8 GB 128 GB: 19.900 TL
- Apple iPhone 11 128 GB (Apple Türkiye Garantili): 24.499 TL
- Honor Watch 4 Akıllı Saat (Honor Türkiye Garantili): 3.599 TL
- Apple MacBook Air MGN63TU/A Apple M1 8 GB 256 GB SSD: 25.999 TL
- Ray-Ban Rb2140 901 50 Unisex Güneş Gözlüğü: 2.850 TL
- Dyson V15 Detect Absolute 2023 Dikey Şarjlı Süpürge: 27.999 TL
- Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge ve Mop: 12.149 TL
- Philips XU3110/02 Homerun 3000 Serisi Aqua Çöp İstasyonlu Robot Süpürge: 16.870 TL
- Philips FC9749/07 Powerpro Max 750 W Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 5.998 TL
- Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahve Makinesi: 1.169 TL
- Arçelik TKM 3341 Telve-X Türk Kahve Makinesi: 1.799 TL
- Tefal My Tea 1.9 L Çay Makinesi: 1.299 TL
- Philips 2300 Serisi EP2331/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 12.599 TL
- Tefal FV5695 Turbo Pro Anti-Calc 3000 W Buharlı Ütü: 2.198,81 TL
- Kiwi 4812 Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü: 489 TL
- Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi: 2.349 TL
- Bosch MUM59M55 1000 W Mutfak Şefi: 14.490 TL
- Kiwi KCC-4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.549 TL
- Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6 L: 9.599 TL
- Fissler Vitaquick Green Point 6 + 3.5 L Düdüklü Tencere Seti: 15.199 TL
- Beko BFC 631 B Beyond Serisi 72 LT FitFry Buhar Destekli Ankastre Fırın: 12.798 TL
- Kumtel LX-9320 70 LT Jet Mini Fırın: 2.510 TL
- Güral Porselen Nesrin 24 Parça Yemek Seti: 1.749 TL
- Arzum AR5083 Hava Üflemeli Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça: 1.649 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.