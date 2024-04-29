n11'de Anneler Günü indirimleri başladı: Anneler Günü için hediye önerileri!

Tam Boyutta Gör Her sene mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene 12 Mayıs 2024 Pazar günü’ne denk geliyor. Kargolarda gecikme yaşamak isteyen müşteriler şimdiden Anneler Günü için hediye alışverişlerine başladı. Anneler Günü hediyeleri için n11’deki Anneler Günü indirimleri dikkat çekiyor.

Getir, yurt dışı faaliyetlerini noktaladığını duyurdu 7 sa. önce eklendi

n11’de bugün başlayan Anneler Günü indirimleri, 12 Mayıs’ta sona erecek. n11, henüz ne alacağına karar veremeyen müşteriler için Hediye Fikirli sayfasını kullanıma sundu. Kıyafetten teknolojiye, ev ürünlerinden kozmetiğe pek çok kategoride hediye fikirleri listeleniyor.

n11'in Anneler Günü Hediye Fikirleri

Ayrıca ne alacağına karar veremeyenler için şu anda indirime giren ürünler arasından annenize hediye alabileceğiniz çeşitli indirimli hediyeler seçtik. Sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Anneler Günü için DH'nin Hediye Önerileri

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n11'den Anneler Günü için hediye önerileri