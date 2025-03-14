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    Anlık Bildirim

    iPhone 16e'de Bluetooth sorunu: Apple değişim yapıyor

    iPhone 16e, 28 Şubat'ta Türkiye'de de satışa çıktı ve gerçek kullanıcı deneyimleri gelmeye başladı. Bazı iPhone 16e kullanıcıları, Apple'ın cihaz değişimini uygun gördüğü bir sorunla karşı karşıya.
    iPhone 16e bluetooth ses sorunu Tam Boyutta Gör
    iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesinden bu yana iki hafta geçti. Cihazlarını alanlar, Apple forumu ve sosyal medya platformlarında Bluetooth ses sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Bu sorun yüzünden Apple’dan yeni bir cihaz alan bir kullanıcı bile var. İşte detaylar:

    iPhone 16e Bluetooth ses sorunu

    Şikayetlere göre, iPhone 16e modelini etkileyen Bluetooth ses sorunu yaygın. Kullanıcılar, Bluetooth üzerinden çalınan sesin periyodik olarak kesildiğinden bahsediyor. Bu kullanıcılara göre sorun, aynı kulaklığa veya Bluetooth hoparlöre başlı başka iPhone modellerini etkilemiyor gibi görünüyor.

    iOS 18.3.2 güncellemesi de çözmedi

    İyi haber şu ki; bu sorunu yaşayan bir kullanıcı, iPhone’unu iade ettiğini, Apple’ın hiç soru sormadan cihazı değiştirdiğini söylüyor. Kötü haber, yeni verilen cihazda da aynı sorun devam ediyor. Sorun, yakın zamanda yayınlanan iOS 18.3.2 güncellemesiyle de çözülmedi. Apple, şu an için sessizliğini koruyor.

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