iPhone 16e'de Bluetooth sorunu: Apple değişim yapıyor

iPhone 16e Bluetooth ses sorunu
Şikayetlere göre, iPhone 16e modelini etkileyen Bluetooth ses sorunu yaygın. Kullanıcılar, Bluetooth üzerinden çalınan sesin periyodik olarak kesildiğinden bahsediyor. Bu kullanıcılara göre sorun, aynı kulaklığa veya Bluetooth hoparlöre başlı başka iPhone modellerini etkilemiyor gibi görünüyor.
iOS 18.3.2 güncellemesi de çözmedi
İyi haber şu ki; bu sorunu yaşayan bir kullanıcı, iPhone’unu iade ettiğini, Apple’ın hiç soru sormadan cihazı değiştirdiğini söylüyor. Kötü haber, yeni verilen cihazda da aynı sorun devam ediyor. Sorun, yakın zamanda yayınlanan iOS 18.3.2 güncellemesiyle de çözülmedi. Apple, şu an için sessizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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