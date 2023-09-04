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    Anlık Bildirim

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı!

    Amazon Türkiye'de bugün başlayan Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 18 Eylül'de sona erecek. Pek çok kategoride çok sayıda üründe indirimler dikkat çekiyor.          
    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı! Tam Boyutta Gör
    Eylül ayının gelmesiyle birlikte yaz tatilinde son günlere girdik. Okulların açılışı ve yazlık şehirlerden dönüşlerin başlaması nedeniyle Amazon.com.tr'de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı.

    Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 18 Eylül'de sona erecek. Kampanya boyunca kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.

    İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Öne çıkan indirimler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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