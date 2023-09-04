Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş indirimleri başladı!

Okula ve Şehre Dönüş indirimleri 18 Eylül'de sona erecek. Kampanya boyunca kırtasiyeden giyime, elektronikten gıdaya, bilgisayarlardan yapı market ürünlerine kadar pek çok kategoride önemli indirimler göze çarpıyor.
İndirimli ürünler için: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Öne çıkan indirimler
- DJI Mini 2 Fly More Combo Drone: 17.149 TL
- Philips HD9255/60 Airfryer: 2.695 TL
- HyperX Cloud II Gaming Kulaklık: 1.829 TL
- Sennheiser CX Plus True Wireless Kulaklık: 2.999 TL
- Huawei Matebook 16s Intel Core i9-13900H 16GB Notebook: 35.799 TL
- Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 8.649 TL
- UGREEN USB-C Hub: 649 TL
- Kingston DataTraveler Exodia M 32GB USB Bellek: 74 TL
- İndirimli HP Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Philips Ev Aletleri
- İndirimli Beats Kulaklıkar
- İndirimli Oral-B Şarjlı Ağız Bakım Ürünleri
- İndirimli Acer Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli ASUS Notebooklar
- Nespresso D 140 Citiz Platinum Paslanmaz Çelik Kahve Makinesi: 4.999 TL
- Stanley Klasik Neverleak Termos Bardak: 599 TL
- adidas RESPONSE SUPER 2.0 Ayakkabı Erkek: 1.684 TL
- Under Armour UA Rival Fleece Joggers Erkek: 899 TL
- Biggdesign Mood Up Siyah Valiz: 1.049 TL
- PUMA Phase Backpack Yetişkin Sırt Çantası: 409 TL
- PUMA Phase Backpack II Yetişkin Sırt Çantası: 429 TL
- Koton Basic Kapşonlu Sweatshirt Erkek: 269 TL
- PUMA Metal Cat Unisex Yetişkin Şapka: 249 TL
- adidas M 3S Sj T Tişört Erkek: 559 TL
- adidas B Club 3S Short Şort Unisex Çocuk: 619 TL
- Cookplus Biogranit Dream 7 Parça Tencere Seti: 861 TL
- Barbie 60. Yıl Dönümü Rüya Evi Oyun Seti: 4.799 TL
- LEGO DUPLO Kasabası Lunapark 10956: 1.858 TL
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.