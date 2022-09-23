NASA ve Hideo Kojima’dan farklı bir ortaklık geliyor

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Kojima Productions, NASA ile iş birliği yapıyor fakat ortaya konan proje bir oyun değil: saat. Kısa süre önce duyurulan Space Ludens saati, başarılı saat tasarımcısı Anicorn imzasını taşıyor. Ortaya konan üründe ise NASA logosunun tasarım öğelerine ve Kojima’nın şirket maskotuna değiniliyor.

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Beklenmedik bir iş birliği olabilir, ancak saatin kendisi oldukça havalı görünüyor. Tasarımcılar hem Kojima hem de NASA'nın stilini açık bir şekilde ürün üzerinde kullanıyor. Akıllı saat olmayan, standart bir kol saati olan Space Ludens, sadece 600 adet olarak üretilecek ve 100 tanesi ise Kojima Productions logosunda belirgin şekilde yer alan kafatası maskesiyle birlikte gönderilecek.

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Gri, gümüş ve altın vidalarıyla Kojima Productions’ın Ludens maskotuna atıfta bulunan saat için herhangi bir fiyat belirlenmiş değil. Ancak Anicorn’un daha önceden de NASA ile çalıştığı ve genellikle ortaya çıkan ürünlerin pahalı olduğu biliniyor. Dolayısıyla Space Ludens’in de 1000 dolar veya daha üstü bir fiyat ile gelmesi beklenebilir.

Kojima'nın projeleri birikiyor

Kojima tarafındaysa birden fazla proje haberleri bulunuyor. Geçtiğimiz Gamescom'da Spotify'da podcast'e başalayacağını duyuran Kojima aynı zamanda geçtiğimiz hafta paylaşılan gizemli bir görüntüde Elle Fanning ile bir projede çalışılacağına işaret edilmişti. Fanning'in dahil olacağı düşünülen proje hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Aynı zamanda Kojima, birkaç ay önce The Boys'a benzeyen bir konsept proje üzerinde de çalıştığını açıklamıştı.

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