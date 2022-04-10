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    NASA, Artemis 1 görevi için roket testini 12 Nisan'a erteledi

    NASA, Artemis 1 görevi kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketinin testlerini roketteki bir helyum çek valfinde yaşanan problemden dolayı ertelendiğini duyurdu.
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    NASA, Artemis 1 görevi için roket testini 12 Nisan'a erteledi
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    NASA, Artemis 1 görevi kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketinin “wet dress rehearsal” aşaması yeni bir tarihe ertelendi. 12 Nisan'da gerçekleştirilecek olan prova, geri sayım prosedürlerini iyileştirmek ve kritik modelleri ve yazılım arayüzlerini doğrulamak için bir fırsat olarak gösteriliyor.

    Gerekli olması halinde montaj binasına geri dönebilir

    Uzay ajansı, bir helyum çek valfinde bir sorunla karşılaştılar. Sıvı veya gazın belirli bir yönde akmasına izin veren ve geri akışı önleyen bir valf türü olan çek valfte problem yaşanması testlerin gerçekleştirilmesi için beklenen zamanlanın değiştirilmesini gerektirdi.

    NASA'dan yapılan açıklamada: "Değiştirilen test için gerekli yükleme prosedürlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle, “wet dress rehearsal” testinin 12 Nisan Salı günü istasyonlara çağrı ve 14 Nisan Perşembe günü tanklama ile devam etmesi planlanıyor." ifadeleri yer aldı.

    Mühendisler, valfi düzeltmek için çalışıyorlar ancak gerekli görülmesi halinde Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı, montaj binasına geri getirilecek ve valf değiştirilecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-delays-sls-wet-dress-rehearsal-april-12-171923810.html https://www.space.com/nasa-delays-artemis-1-moon-mission-test-again
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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