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    Elon Musk, Mars için tarih verdi: “Dört yıl içinde”

    SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX’in Starship aracı için önemli açıklamalarda bulundu. Musk’a göre SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship ile dört yıl içinde Mars’a inmeyi hedefliyor.
    Elon Musk, Mars için tarih verdi: “Dört yıl içinde” Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Musk, Starship'in ikinci test uçuşunda yörüngeye ulaşma konusunda “iyi bir şansa” sahip olduğunu aktardı. Bununla birlikte ünlü milyarder, Starship ile birlikte SpaceX’in sadece birkaç yıl içinde Mars’a iniş yapmayı hedeflediğini açıkladı.

    SpaceX için Starship çok önemli

    Starship’in ilk test uçuşu 20 Nisan'da, yüksek irtifada elle tetiklenen bir patlamayla sona ermişti. Yine de bu test, SpaceX’in çok sayıda veri toplayarak birçok iyileştirme yapmasına olanak sağladı. Şimdi ise özel uzay şirketi, dünyanın en güçlü roketini yeniden fırlatmanın eşiğinde ve Musk, 5 Ekim günü Bakü’de düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde (IAC) yaptığı açılış konuşmasında Starship’in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

    Elon Musk, Mars için tarih verdi: “Dört yıl içinde” Tam Boyutta Gör
    SpaceX ve Musk, Starship’in ikinci fırlatma testinden umutlu ancak bu umut, yüksek beklentileri içermiyor. Musk’a göre patlamayla sonuçlanan ilk test de başarılıydı ve firmanın “hızlı başarısız ol, hızlı öğren” mantığıyla uyumluydu. Öte yandan NASA yetkilileri Starsip’te her şeyin çizelgeye uygun gittiğini görmek istiyor zira ajans, Starship ile birlikte 2025 veya 2026’da Ay yüzeyinde Artemis 3 göreviyle insanlı iniş yapmayı planlıyor. Halihazırda ise SpaceX, fırlatma izni için FAA’nın onayını bekliyor.

    Musk açılış konuşmasında SpaceX'in Starship'te yaptığı bazı değişikliklere de değindi. SpaceX'in ilk kez sıcak bir kademelendirme ayrımı deneyeceğini söyledi ve bunun "uçuşun en riskli kısmı" olacağını ekledi. Musk aynı zamanda roketin, NASA'nın Apollo programı için kullanılan Saturn V roketinden yaklaşık iki katı itiş gücü ürettiğini açıkladı. SpaceX'in gelecekteki motor yükseltmelerinden sonra 20 milyon lbs itiş gücüne ulaşılacak ve yaklaşık üç kat daha fazla itiş gücü sağlayacak.

    Starship’in Mars yolculuğu

    Elon Musk, Mars için tarih verdi: “Dört yıl içinde” Tam Boyutta Gör
    Musk ayrıca Starship'in muazzam boyutuna da değinerek hedefin Ay'da kalıcı bir üs ve Mars'ta şehir oluşturabilecek bir şey inşa etmek olduğunu belirtti. Musk, Starship'in bu yüzden bu kadar büyük olduğunu aksi takdirde çok daha küçük yapabileceklerini söyledi.

    Peki Starship nihayet Mars'a ne zaman inecek? Musk, SpaceX'in “önümüzdeki dört yıl içinde” Mars yüzeyine inecek mürettebatsız bir Mars görevi hedeflediğini söyledi. Ancak bu tarihin son derece iddialı olduğunu söylemek gerek. SpaceX, yörüngenin ötesine hiç geçemedi ve Mars yolculuğu hayli zorlu. Musk, Starship'in nihayetinde “Güneş sistemindeki katı bir yüzeyin herhangi bir yerine iniş yapabilmesi gerektiğini” söyledi. Starship programının nihai hedefi gerçekleşirse, insanlık nihayet çok gezegenli bir tür haline gelmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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