Elon Musk, Mars için tarih verdi: “Dört yıl içinde”

SpaceX için Starship çok önemli
Starship’in ilk test uçuşu 20 Nisan'da, yüksek irtifada elle tetiklenen bir patlamayla sona ermişti. Yine de bu test, SpaceX’in çok sayıda veri toplayarak birçok iyileştirme yapmasına olanak sağladı. Şimdi ise özel uzay şirketi, dünyanın en güçlü roketini yeniden fırlatmanın eşiğinde ve Musk, 5 Ekim günü Bakü’de düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde (IAC) yaptığı açılış konuşmasında Starship’in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Musk açılış konuşmasında SpaceX'in Starship'te yaptığı bazı değişikliklere de değindi. SpaceX'in ilk kez sıcak bir kademelendirme ayrımı deneyeceğini söyledi ve bunun "uçuşun en riskli kısmı" olacağını ekledi. Musk aynı zamanda roketin, NASA'nın Apollo programı için kullanılan Saturn V roketinden yaklaşık iki katı itiş gücü ürettiğini açıkladı. SpaceX'in gelecekteki motor yükseltmelerinden sonra 20 milyon lbs itiş gücüne ulaşılacak ve yaklaşık üç kat daha fazla itiş gücü sağlayacak.
Starship’in Mars yolculuğu
Peki Starship nihayet Mars'a ne zaman inecek? Musk, SpaceX'in “önümüzdeki dört yıl içinde” Mars yüzeyine inecek mürettebatsız bir Mars görevi hedeflediğini söyledi. Ancak bu tarihin son derece iddialı olduğunu söylemek gerek. SpaceX, yörüngenin ötesine hiç geçemedi ve Mars yolculuğu hayli zorlu. Musk, Starship'in nihayetinde “Güneş sistemindeki katı bir yüzeyin herhangi bir yerine iniş yapabilmesi gerektiğini” söyledi. Starship programının nihai hedefi gerçekleşirse, insanlık nihayet çok gezegenli bir tür haline gelmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.