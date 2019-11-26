NASA astronotu uzaya çöp bırakırken görüntülendi

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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolar ve fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansının paylaştığı yeni görüntülerde astronot Drew Morgan'ın uzay boşluğuna çöp bırakma görüntülerini izliyoruz.

Yukarıdaki görüntüler bir uzay yürüyüşü sırasında çekildi. NASA'lı astronot Drew Morgan, İtalyalı meslektaşı Luca Parmitano ile birlikte bir süredir AMS isimli bir kozmik ışın dedektörünün tamirini yapıyor. NASA, daha önce yapılan açıklamalarda AMS'nin tamirinin yaklaşık bir ay süreceğini ve bu süreçte Morgan-Parmitano ikilisinin dört farklı uzay yürüyüşüne çıkması gerektiğini belirtmişti. Yukarıdaki görüntüler ilk uzay yürüyüşüne ait. Her bir uzay yürüyüşü yaklaşık yedi saat sürüyor.

NASA paylaştığı videonun altında,"Bazen işinize yaramayan şeyleri bırakmanız gerekir." ifadelerini kullanmış. Drew Morgan'ın uzay boşluğuna bıraktığı parça, AMS'nin (Alfa Manyetik Spektrometresi) koruyucu kalkanlarından birisiydi. Kalkanın kaldırılmasıyla Morgan-Parmitano ikilisi cihazın iç kısmına erişim sağladı.

Ayrıca Bkz. "ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi"

Antimadde ve karanlık madde arıyor



Uluslararası Uzay İstasyonu'na monte edilmiş bir parçaçık fiziği deney modülü olan Alfa Manyetik Spektrometresi, 500'den fazla bilim insanı ve 16 farklı ülkenin katkısıyla geliştirilmiş ve 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı. Tam 2 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan müthiş bir bilim projesi olan AMS, kozmik ışınları analiz ederek antimadde ve karanlık maddeye dair deliller tespit etmeye çalışıyor.