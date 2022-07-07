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NASA, geçtiğimiz günlerde iletişimlerinin kesildiğini açıkladığı CAPSTONE uydusuyla tekrardan bağlantı kurduklarını duyurdu. Uzay ajansı, 1 günden daha uzun bir süre boyunca uyduyla temas kuramamıştı.

Uydu, Artemis görevleri için öneme sahip

NASA, mevcut gelişmeyi: "Görev operatörleri, NASA'nın Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi (CAPSTONE) uzay aracıyla yeniden temas kurdu. Ek güncellemeler sağlanacaktır." ifadeleriyle duyurdu.

NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimini kaybetti 1 gün önce eklendi

13 Kasım'da Ay'ın yörüngesine girmesi planlanan 25 kilogramlık küçük uydu, Artemis görevleri için önemli bilgiler sağlayacak. NASA, 5 Temmuz sabahı yapılması planlanan ilk yörünge düzeltme manevrasını yaşanan kesintiden dolayı ertelemek zorunda kalmıştı. Uzay ajansı, iletişimin tekrar sağlanmasıyla artık bunu gerçekleştirebilir.

CAPSTONE, Artemis görevleri için kullanılacak Lunar Gateway'in yerleştirilmesi planlanan yörüngeyi doğrulayacak.

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NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimi tekrar sağladı