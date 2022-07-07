NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimi tekrar sağladı

NASA, geçtiğimiz günlerde iletişimlerinin kesildiğini açıkladığı CAPSTONE uydusuyla tekrardan bağlantı kurduklarını duyurdu. Uzay ajansı, 1 günden daha uzun bir süre boyunca uyduyla temas kuramamıştı.
Uydu, Artemis görevleri için öneme sahip
NASA, mevcut gelişmeyi: "Görev operatörleri, NASA'nın Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknoloji Operasyonları ve Navigasyon Deneyi (CAPSTONE) uzay aracıyla yeniden temas kurdu. Ek güncellemeler sağlanacaktır." ifadeleriyle duyurdu.
13 Kasım'da Ay'ın yörüngesine girmesi planlanan 25 kilogramlık küçük uydu, Artemis görevleri için önemli bilgiler sağlayacak. NASA, 5 Temmuz sabahı yapılması planlanan ilk yörünge düzeltme manevrasını yaşanan kesintiden dolayı ertelemek zorunda kalmıştı. Uzay ajansı, iletişimin tekrar sağlanmasıyla artık bunu gerçekleştirebilir.
CAPSTONE, Artemis görevleri için kullanılacak Lunar Gateway'in yerleştirilmesi planlanan yörüngeyi doğrulayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...