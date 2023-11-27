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    NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı

    NASA'da görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi.

    NASA'dan Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı Tam Boyutta Gör

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi.

    Valilik, Çukurca Belediyesi, iş insanı Sabri Özel ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin iş birliğiyle kente gelen Yıldız, okulda düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

    NASA ve kurumun işleyişinden bahseden Yıldız, güneş sisteminin dışına ve gezegenlere gönderilen araçlar hakkında bilgi verdi.

    Dünyanın oluşumu, dünyanın dışında da canlıların olup olmadığına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Yıldız, "Yıldızlar karanlık bulutların içinde meydana gelir. Bunlar binlerce gezegen oluşturabilecek devasa bulutlar. Bunların içinde gaz ve toz var. Her yerde su buluyoruz. Güneşte bile su var. Buhar halindeki sudan bahsediyorum. Enceladus'un (Satürn'ün uydusu) içine baktığımızda yaklaşık 30 kilometreye yakın su fışkırtıyor. Dünyada bu şekilde bir fışkırma düşünemezseniz. Enceladus uydusunun yüzeyinde yoğun bir kabuk var ve bu kabuğun altında dünyadan daha fazla olduğu tahmin edilen su var." diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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