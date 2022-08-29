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    Uzay aracı asteroitle çarpışacak: NASA, DART göreviyle asteroitlere karşı dünyanın savunucusu oluyor

    NASA, dünyanın ilk gezegen savunması için hazırlanıyor. Uzay ajansı, bir asteroidinin yörüngesini saptırmak için DART uzay aracını kullanacak ve bir çarpışma testi gerçekleştirilecek.
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    NASA, DART göreviyle asteroitlere karşı dünya savunucusu olacak
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    NASA, gezegen savunması için önemli bir görevi icra etmeye hazırlanıyor. NASA, Dart göreviyle birlikte ilk kez Dünya’yı uzaydan gelen tehditlere karşı savunacak. Bu görev ile DART uzay aracı kullanılarak bir asteroidin yörüngesi değiştirilmeye çalışılacak.

    Çift Asteroid Yönlendirme Testi (Double Asteroid Redirection Test) kısaltması olan DART uzay aracı, geçtiğimiz Kasım ayında Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. 330 milyon dolarlık proje sonucunda ortaya çıkan DART göreviyle birlikte gelecekte Dünya’ya çarpma tehlikesi olan asteroitlere karşı savunma yeteneklerimiz test edilecek.

    Asteroidin yörüngesi değiştirilmeye çalışılacak

    DART görevi ile Didymos ikili sisteminde bulunan Dimorphos asteroidi hedef alınacak. 26 Eylül’de saatte 24.139 kilometre hızla 160 metre çapındaki bu asteroit ile kasten çarpıştırılacak olan DART uzay aracının oluşturulacağı etkiler detaylı bir şekilde gözlemlenecek.

    NASA, DART göreviyle asteroitlere karşı dünya savunucusu olacak
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    Dimorphos görece küçük bir asteroit olsa da esasından kendisinden çok daha büyük olan Didymos asteroidinin etrafında dönüyor. Dimorphos, yaklaşık 12 saatte bir Didymos etrafındaki turunu tamamlıyor. DART’ın hedefi ise Dimorphos’u yavaşlatmak ve onu büyük asteroide doğru yakınlaştırarak yörüngesinden 10 dakika uzaklaştırmak olacak. Didymos iki sistemi Dünya’daki teleskoplarla gözlemlenecek ve yörünge periyodundaki minimum 73 saniyelik değişim görevin başarılı sayılması için yeterli olacak.

    NASA, 26 Eylül’de görevi canlı yayınlayacak

    NASA, DART göreviyle asteroitlere karşı dünya savunucusu olacak
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    NASA, 26 Eylül görevi canlı yayınlayacak fakat çarpışmayı video akış olarak görmeyi beklemeyin. Her ne kadar DART bir dizi kamera ile donatılmış olmasına rağmen bunların görevi, uzay aracını Dimorphos’a otonom şekilde yönlendirmek ve yüzeyi fotoğraflamak. Bununla birlikte DART uzay aracının içerisinde İtalyan Uzay Ajansı’na ait olan LICIACube çarpışmadan önce araçtan ayrılacak ve Didymos ikili sistemini fotoğraflayacak. Çarpışma Dünya’dan yaklaşık olarak 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşecek. Bu arada NASA, Didymos’un Dünya için bir tehlike oluşturmadığının da altını çiziyor.

    DART görevi sayesinde gelecekte Dünya’ya çarpma tehlikesi oluşturabilecek asteroitlere karşı alınacak önlemler için önemi veriler elde edilecek. Ayrıca DART görevinin etkisini ayrıntılı bir şekilde yerinde inceleyecek olan ESA’nın Hera misyonu da dört yıl içinde fırlatılacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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