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    Anlık Bildirim

    NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1’deki sorunu buldu

    Dünya’dan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta iletişimden yoksun bir şekilde yoluna devam eden insanlığın en uzak cismi Voyager 1 sondasın aylardır devam eden sorununun nedeni bulundu.
    nasa voyager 1 Tam Boyutta Gör
    Dünya’dan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta yoluna devam eden insanlığın en uzak cismi Voyager 1 ile aylardır iletişim sağlanamıyor. İlk olarak 14 Kasım 2023’te fark edilen bilgisayar arızası nedeniyle Voyager 1 ile sağlıklı bir iletişim kurulamadığı açıklanmıştı. NASA tarafından yapılan yeni bildirime göre Voyager 1 uzay aracı için ufukta umut belirmiş olabilir. Zira NASA mühendisleri tuhaf anomalinin nedenini saptadılar ve artık sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar.

    Sorunun kaynağı tespit edildi

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler Voyager 1 uzay aracının uçuş veri sistemindeki (FDS) bozuk bir bellek donanımı nedeniyle anlamsız veriler gönderdiğini düşünüyor. NASA'dan yapılan yeni açıklamaya göre mühendis ekibi, FDS belleğinin etkilenen kısmının bir bölümünü depolamaktan sorumlu olan çipin çalışmadığından şüpheleniyor.

    NASA'nın Voyager uzay aracındaki FDS bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Voyager uzay aracındaki FDS bilgisayarının 1970'lerden kalma taranmış bir fotoğrafı.

    FDS, uzay aracının sensör ağından bilim ve mühendislik verilerinin toplanmasından ve daha sonra bu bilgilerin ikili kod biçiminde (birler ve sıfırlar dizisi) tek bir veri paketinde birleştirilmesinden sorumlu. FDS tarafından derlenen bu veriler ise Telemetri Modülasyon Birimi (TMU) adı verilen ayrı bir bileşen aracılığıyla Dünya'ya gönderiliyor.

    Voyager 1, aylardır FDS ve TMU birimlerinin birbiriyle iletişim kuramadığı için büyük bir iletişim sorunu yaşıyor. Bu sorun nedeniyle TMU, Dünya’ya sürekli tekrarlayan düzende veriler gönderiyor. NASA, geçtiğimiz ayın başlarında Voyager 1’e gönderdiği komutlar ile FDS’deki bozuk bölümü saptamayı amaçlamıştı. Belirtilenlere göre NASA mühendisleri bu amaçlarına ulaştı ve sorunun spesifik kaynağını tespit edebildi.

    NASA bir çözüm için umutlu

    NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1’deki sorunu buldu Tam Boyutta Gör
    NASA yaptığı açıklamada, Voyager 1’den gelen veriler neticesinde FDS sisteminde bulunan belleğin yaklaşık yüzde 3’ünün bozulduğunu ve bu nedenle bilgisayarın normal işlemleri yerine getiremediğini bildirdi. Sorunun kaynağını tespit eden mühendisler şimdi, FDS'nin bozuk bellek donanımı olmadan normal bir şekilde çalışması için bir yol bulmaya çalışıyor.

    Bununla birlikte mühendisler soruna neyin yol açtığını kesin olarak belirleyemiyor. Ancak iki olasılık var: Çipin uzaydan gelen enerjik bir partikül tarafından etkilenmiş olabileceği ya da 46 yıllık ömrünün sonuna gelmiş olabileceği. NASA, haftalar ya da aylar sürecek olsa da, FDS'nin kullanılamaz bellek donanımı olmadan normal bir şekilde çalışması için bir yol bulabileceği konusunda iyimser.

    1977 yılında fırlatılan Voyager 1 uzay aracı Satürn ve Jüpiter'e, ondan hemen sonra fırlatılan ikiz uydu Voyager 2 ise Uranüs ve Neptün'e doğru yola çıktı. Her ikisi de Güneş tarafından oluşturulan ve heliosfer adı verilen baloncuğun dışına çıkarak yıldızlararası uzayda ilerlemeye devam ediyorlar. Voyager 1 halihazırda Dünya’dan 24,3 milyar kilometre yani ışık hızı ölçeğinde 22 saat 34 dakika uzakta. Dolayısıyla Voyager 1’e gönderilen herhangi bir komutun araca ulaşması ve yanıtın Dünya’ya gelmesi 45 saatten fazla sürüyor.

    Kaynakça https://gizmodo.com/nasa-voyager-corrupted-hardware-chip-anomaly-gibberish-1851390354 https://blogs.nasa.gov/voyager/2024/04/04/engineers-pinpoint-cause-of-voyager-1-issue-are-working-on-solution/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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