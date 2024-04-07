NASA, insanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1’deki sorunu buldu

Sorunun kaynağı tespit edildi
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) mühendisler Voyager 1 uzay aracının uçuş veri sistemindeki (FDS) bozuk bir bellek donanımı nedeniyle anlamsız veriler gönderdiğini düşünüyor. NASA'dan yapılan yeni açıklamaya göre mühendis ekibi, FDS belleğinin etkilenen kısmının bir bölümünü depolamaktan sorumlu olan çipin çalışmadığından şüpheleniyor.
FDS, uzay aracının sensör ağından bilim ve mühendislik verilerinin toplanmasından ve daha sonra bu bilgilerin ikili kod biçiminde (birler ve sıfırlar dizisi) tek bir veri paketinde birleştirilmesinden sorumlu. FDS tarafından derlenen bu veriler ise Telemetri Modülasyon Birimi (TMU) adı verilen ayrı bir bileşen aracılığıyla Dünya'ya gönderiliyor.
Voyager 1, aylardır FDS ve TMU birimlerinin birbiriyle iletişim kuramadığı için büyük bir iletişim sorunu yaşıyor. Bu sorun nedeniyle TMU, Dünya’ya sürekli tekrarlayan düzende veriler gönderiyor. NASA, geçtiğimiz ayın başlarında Voyager 1’e gönderdiği komutlar ile FDS’deki bozuk bölümü saptamayı amaçlamıştı. Belirtilenlere göre NASA mühendisleri bu amaçlarına ulaştı ve sorunun spesifik kaynağını tespit edebildi.
NASA bir çözüm için umutlu
Bununla birlikte mühendisler soruna neyin yol açtığını kesin olarak belirleyemiyor. Ancak iki olasılık var: Çipin uzaydan gelen enerjik bir partikül tarafından etkilenmiş olabileceği ya da 46 yıllık ömrünün sonuna gelmiş olabileceği. NASA, haftalar ya da aylar sürecek olsa da, FDS'nin kullanılamaz bellek donanımı olmadan normal bir şekilde çalışması için bir yol bulabileceği konusunda iyimser.
1977 yılında fırlatılan Voyager 1 uzay aracı Satürn ve Jüpiter'e, ondan hemen sonra fırlatılan ikiz uydu Voyager 2 ise Uranüs ve Neptün'e doğru yola çıktı. Her ikisi de Güneş tarafından oluşturulan ve heliosfer adı verilen baloncuğun dışına çıkarak yıldızlararası uzayda ilerlemeye devam ediyorlar. Voyager 1 halihazırda Dünya’dan 24,3 milyar kilometre yani ışık hızı ölçeğinde 22 saat 34 dakika uzakta. Dolayısıyla Voyager 1’e gönderilen herhangi bir komutun araca ulaşması ve yanıtın Dünya’ya gelmesi 45 saatten fazla sürüyor.Kaynakça https://gizmodo.com/nasa-voyager-corrupted-hardware-chip-anomaly-gibberish-1851390354 https://blogs.nasa.gov/voyager/2024/04/04/engineers-pinpoint-cause-of-voyager-1-issue-are-working-on-solution/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...