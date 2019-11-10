NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı

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NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen veliahtı olacak şekilde planladığı bir kızılötesi uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni fotoğraflarını tweetledi. Paylaşılan fotoğraflarda yeni teleskobun ne kadar büyük boyutlarda olduğunun anlaşılabilmesi için vinç üzerindeki bir adamın olduğu fotoğraf da paylaşıldı.

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Büyük, altın renkli altıgen parçalar uzay teleskobunun aynalarıdır. Parçaların büyük olmalarıyla alakalı NASA'dan "Bir teleskopun hassasiyeti veya ne kadar detay görebildiği, gözlemlenen nesnelerden ışığı toplayan ayna alanının büyüklüğü ile doğrudan ilgilidir." ifadeleri söylendi.

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James Webb Uzay Teleskobunun 3 aynasından her birinin çapı 6.5 metredir. Toplamda ise 19.5 metre ediyor ve bu NASA'nın efsanevi Hubble teleskobundaki neredeyse 8 metrelik aynadan daha büyük.

9.66 milyar dolarlık proje olan James Webb Uzay Teleskobu'nun 21 Mart 2021'de uzaya fırlatılması planlanıyor.