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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı

    Northrop Grumman ve NASA mühendisleri, Cavusous Los Angeles County temiz odasında, ödüllü gelecek nesil teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'nu bir araya getiriyorlar.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı
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    NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen veliahtı olacak şekilde planladığı bir kızılötesi uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni fotoğraflarını tweetledi. Paylaşılan fotoğraflarda yeni teleskobun ne kadar büyük boyutlarda olduğunun anlaşılabilmesi için vinç üzerindeki bir adamın olduğu fotoğraf da paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Nokia, Endüstri 4.0'ı geliştirmek için anlaşma sağladılar"

    Büyük, altın renkli altıgen parçalar uzay teleskobunun aynalarıdır. Parçaların büyük olmalarıyla alakalı NASA'dan "Bir teleskopun hassasiyeti veya ne kadar detay görebildiği, gözlemlenen nesnelerden ışığı toplayan ayna alanının büyüklüğü ile doğrudan ilgilidir." ifadeleri söylendi.

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    James Webb Uzay Teleskobunun 3 aynasından her birinin çapı 6.5 metredir. Toplamda ise 19.5 metre ediyor ve bu NASA'nın efsanevi Hubble teleskobundaki neredeyse 8 metrelik aynadan daha büyük. 

    9.66 milyar dolarlık proje olan James Webb Uzay Teleskobu'nun 21 Mart 2021'de uzaya fırlatılması planlanıyor.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 1 hf.
    Türkiye’nin en geniş aynalı teleskobu olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin aynasının çapı 4 metre iken bu toplamda 19,5 metre olacak birde üstüne uzayda olacak artık ne kadar verimli olduğunu düşün artık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    V4LKyR 1 hf. gun
    Doğu Anadolu Gözlemevi nasıl fotoğraflar çekiyor acaba, orası önemli.
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